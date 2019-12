Brexit-lainsäädäntö tuodaan tänään brittiparlamentin alahuoneen pureskeltavaksi

Britannian pääministerin Boris Johnsonin hallitus tuo tänään brexit-lainsäädännön käsiteltäväksi Britannian parlamentin alahuoneeseen. Lakiesitys käsittelee muun muassa Britannian rahallisia velvoitteita EU:lle, Euroopasta Britanniaan muuttaneiden oikeuksia ja Pohjois-Irlantia koskevia järjestelyjä.

– Epäröinnin, viivyttelyn, umpikujan ja halvaannuksen jälkeen on tullut aika muutokselle ja toiminnalle. Uusi kulta-aika Isolle-Britannialle on ulottuvillamme, Johnson kertoi parlamenttiedustajille torstaina.

– (Perjantaina) on päivä, jolloin viimein avaamme lahjapakettimme ja esittelemme uunivalmiin sopimuksemme, joka raivaa tien kattavalle kansallisen uudistumisen ohjelmallemme.

Esityksessä myös määritellään siirtymäkauden päivämääriä, joiden perusteella EU:n ja Britannian suhteet pysyvät pitkälti muuttumattomina ensi vuoden loppuun. Tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa solmia uusi kauppasopimus. EU on kuitenkin varoittanut, että tämä vain vuoden ajanjakso on erittäin tiukka aikaraami uuden kauppasuhteen neuvottelulle.