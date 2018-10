Brexit-neuvottelija Barnier ehdottaa EU-eron siirtymäajan pidentämistä – Sipilä: Britannian erosopimus saatava aikaan ensi kuussa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo,että sopimus Britannian EU-erosta pitää saada tehtyä ensi kuussa.

– Jos ei marraskuussa synny erosopimusta ja siihen liittyen poliittista linjausta tulevasta suhteesta, niin sitten tulee kyllä aikataulussa ongelmia, Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa iltapäivällä.

Sekä EU-parlamentti että Britannian parlamentti tarvitsevat hänen mukaansa kolmisen kuukautta asian käsittelyyn, joten kaiken pitäisi olla viimeisteltynä vuoden lopussa. Britannia on jättämässä EU:n 29. maaliskuuta.

Se on Sipilän mukaan jo selvää, että ensi kuulle varattu lisäpäivä asian läpikäymiseen tarvitaan.

Siirtymäajan pidennykselle ei myötätuulta

Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin tänään, että EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier on ehdottanut Britannian EU-eron siirtymäajan pidentämistä vuodella. Barnier olisi valmis pidentämään siirtymäaikaa vuoden 2021 loppuun asti. Lisävuosi antaisi enemmän aikaa neuvotteluille tulevasta kauppasuhteesta.

– Se on oikeastaan jo vanha ehdotus, eli se on ollut osana Irlannin kysymyksen ratkaisua, että tulliunionille annettaisiin pidempi valmisteluaika. Mutta ei tähän ole tartuttu, nyt sitten illalla kuullaan, mitä siellä sitten on pöydässä, Sipilä kommentoi ehdotusta.

Neuvotteluiden vaikea kysymys koskee edelleen Irlannin ja Pohjois-Irlannin välistä rajaa.

– Nyt 90 tai 95 prosenttia asioista on sovittu, mutta tietenkin niin kauan kuin tämä iso kysymys on auki, ei tavallaan ole mitään valmiina, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan Britanniallakin on kova paine saada ratkaisu aikaiseksi, vaikka sekava sisäpoliittinen tilanne vaikuttaakin neuvotteluihin.

Merkel: Brexit-sopimuksen saavuttamiseen on vielä mahdollisuus

Saksan liittokansleri Angela Merkel arvioi, että edelleen on mahdollisuus saavuttaa sopu Britannian ja EU:n välisissä brexit-neuvotteluissa. Saksan liittopäiville puhunut Merkel kuitenkin totesi, että samaan aikaan on valmistauduttava kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin mukaan lukien siihen, että Britannia jättää EU:n ilman erosopimusta.

Neuvottelut erosopimuksesta keskeytyivät sunnuntaina. EU-johtajat päättävät tänään, miten neuvotteluita jatketaan.

Britannia on jättämässä EU:n 29. maaliskuuta.