Brexit-neuvotteluissa ratkaisevat hetket – May ja Juncker tapaavat Brysselissä

Britannian pääministeri Theresa May ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapaavat Brysselissä brexit-neuvotteluiden viime metreillä. May saapui komissioon alkuillasta.

May ja Juncker pohjustavat sunnuntain huippukokousta, jossa EU-johtajien on tarkoitus hyväksyä Britannian erosopimus ja julistus tulevasta suhteesta.

Bloombergin mukaan sunnuntain huippukokous uhkaa kuitenkin peruuntua. Uutistoimiston lähteiden mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel ei matkusta sunnuntaina Brysseliin, jos sopimus ei ole valmis hyväksyttäväksi. Merkelin kerrotaan asettaneen sopimuspaperin valmistumiselle määräajaksi torstaiaamun.

Bloombergin toisen diplomaattilähteen mukaan kokous toteutunee joka tapauksessa Merkelin uhkailuista huolimatta.

Gibraltarin asema nostaa yhä kierroksia

Ennakkotietojen mukaan myös pääministeri May on sunnuntaina Brysselissä, mutta osallistuu tapaamiseen vain osittain. Suomesta paikalle on lähdössä pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

27 EU-maata tarvitsevat aikaa oman kantansa valmisteluun. EU-maiden suurlähettiläät ovat tiettävästi koolla torstaina ja korkeat EU-virkamiehet perjantaina.

EU-maiden puolesta neuvotteluita vetänyt Michel Barnier kertoi jo maanantaina, että EU-maat tukevat erosopimusta, mutta siirtymäajan pituudesta jatketaan keskusteluita. Myös tulevan suhteen periaatteista on jatkettu keskusteluita tällä viikolla.

Yllättäen Espanjan pääministeri Pedro Sanchez uhkasi alkuviikosta jättää sopimuksen hyväksymättä, jos Gibraltarin asemaan ei saada lisää selvyyttä. Osassa EU-maista on oltu pahoillaan myös siitä, että eurooppalaisten alusten oikeutta kalastaa Britannian aluevesillä ei ole vielä ratkaistu.

Brexit-neuvotteluiden rinnalla Espanja ja Britannia ovat neuvotelleet Gibraltarista kahdenvälisesti. Espanjalainen El Pais kertoi keskiviikkona, että maat ovat alustavasti sopineet herkistä yhteistyön alueista kuten veroasioista ja tupakasta.

Jännitys ei pääty, vaikka paperit hyväksyttäisiin sunnuntain huippukokouksessa. Sen jälkeen hyväksyntä tarvitaan vielä EU:n ja Britannian parlamenteilta.