Brexit-neuvottelut junnaavat, Mayn aika vähissä

Britannian pääministerin Theresa Mayn odotetaan kertovan tänään, onko hän onnistunut saamaan brittiparlamentin kertaalleen hylkäämään brexit-sopimukseen muutoksia.

Britannian ja EU:n edustajat jatkoivat neuvotteluja viikonvaihteessa, mutta BBC:n mukaan neuvottelut ovat jumissa. Neuvotteluja aiotaan jatkaa tänään. Britannian parlamentin pitäisi jälleen äänestää sopimuksesta huomenna.

Britannia on vaatinut sopimukseen muutoksia Pohjois-Irlannin rajan hätäjärjestelyn suhteen. EU on torjunut sopimuksen avaamisen uudelleen.

May on sanonut, että jos parlamentti ei hyväksy erosopimusta, seuraavaksi äänestetään siitä, lähteekö Britannia EU:sta ilman sopimusta. Yksi vaihtoehto on hakea lykkäystä EU-eroon.

Britannian on tarkoitus erota Euroopan unionista 29. maaliskuuta.