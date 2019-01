Brexit-sopimukselle tarvittaisiin vielä Trumpinkin siunaus – USA ei ehkä otakaan EU:n paikkaa Britannian taloudessa

EU:sta ei niin vain lähdetä. Tämä on tullut viime kuukausina selväksi briteille, joiden brexit-väännössä näyttää tällä hetkellä olevan edessä vain huonoja vaihtoehtoja.

Theresa May on pitänyt neuvottelujen lähtökohtana sitä, että maata ei hajoteta. Sen vuoksi hänen brexit-sopimuksessaan on niin sanottu "perälauta", joka varmistaa sen, että Pohjois-Irlannin taloutta ei tulla tuhoamaan Irlannin sisäisellä tullimuurilla.

Toisaalta muuria ei ehdottomasti haluta myöskään Pohjois-Irlannin ja Britannian välille. Siksi sopimuksen todennäköisimmäksi lopputulemaksi on jäänyt koko Britannian jääminen tulliliiton osaksi siihen asti kunnes jokin muu ratkaisu löytyy.

Tämä uhkaa tehdä Britanniasta EU:n äänioikeudettoman ulkojäsenen, mikä ei ollut brexit-väen alkuperäinen tarkoitus.

Vielä pahempaa on kuitenkin se, että tulliunioni EU:n kanssa uhkaa estää Britannian ja Yhdysvaltain uuden ”kunnianhimoisen” vapaakauppasopimuksen, josta piti tulla brittien talouden uusi kulmakivi. Presidentti Donald Trump ja pääministeri Theresa May kertoivat sopimuksen valmistelusta viime syyskuussa.

Sopimusta koskevien virallisten neuvottelujen piti alkaa tänä keväänä, heti brexitin voimaanastumisen jälkeen. Yhdysvaltain Britannian-suurlähettiläs Woody Johnson vahvisti kuitenkin pari viikkoa sitten, että sopimuksen luominen ei sittenkään näytä mahdolliselta. Hänen mukaansa Mayn brexit-sopimus ei vain jätä tilaa Yhdysvaltain ja Britannian väliselle vapaakauppasopimukselle.

Presidentti Donald Trump varoitti brittejä kauppasopimuksen kaatumisesta jo marraskuussa, heti kun Theresa Mayn brexit-sopimuksen yksityiskohdat olivat tulleet julkisuuteen.

– Täytyy katsoa tarkasti, annetaanko brittien käydä kauppaa vai eikö. Näyttää siltä, että he eivät välttämättä pysty käymään kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, ja en usko, että he sitä haluavatkaan, presidentti lausui.

Mayn hallinto on toistuvasti vakuuttanut, että tämä ei pidä paikkaansa. Britannian New Yorkin -pääkonsuli ja Pohjois-Amerikasta vastaava kauppakomissaari Anthony Phillipson vakuutti vain muutama päivä sitten Wall Street Journalissa, että brexit ei estä Yhdysvaltain ja Britannian kunnianhimoista kauppasopimusta.

Samassa lehdessä arvioitiin kuitenkin vain muutamaa päivää aiemmin, että pehmeä brexit-sopimus voi muodostua vapaakauppasopimuksen esteeksi, koska USA haluaisi oikeasti vapauttaa kauppaa – muun muassa geenimuunnellun ruuan tuontia Britanniaan – ja se tuskin käy maalle, joka jää EU:n tulliunionin sisälle.

Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori vahvistaa, että Mayn neuvottelema brexit-sopimus sotkee Britannian ja Yhdysvaltain kauppasopimussuunnitelmia.

– Kova brexit olisi tästä näkökulmasta selkeämpi, koska silloin neuvotteluilla ei olisi mitään rajoituksia, joita siirtymäajat ja muut yksityiskohdat sekä mahdollinen tulliunioniin jääminen aiheuttavat.

– Kokonaisuuden kannalta pehmeä brexit olisi kuitenkin ilman muuta parempi, koska Britannian ja EU:n hankinta- ja tuotantoketjut ovat niin syvällisesti integroituneet. Suhde on elintärkeä molemmille, mutta ennen muuta briteille ja erityisesti sen autoteollisuudelle. Esimerkiksi jokin BMW tuskin alkaa maksaa tullimaksuja moneen kertaan, kun se tuo ensin varaosia Saksasta Britanniaan ja myy sitten valmiit autot takaisin Eurooppaan, Vuori toteaa.

– Siksi Britannia haluaa nyt katsoa EU:n sisämarkkinakortin aivan loppuun asti, mutta jos kova brexit tulee, haetaan nopeasti kompensoivaa kasvua uusilta markkinoilta Amerikasta ja Aasiasta. Joka tapauksessa näitä koskevat viralliset neuvottelut voivat alkaa vasta sitten kun – tai jos – EU-ero astuu voimaan.

Vuori pitää jopa todennäköisempänä vaihtoehtona sitä, että brexit tulee lopulta kaatumaan, mutta prosessi voi olla pitkä.