Brexit-sopimus hyväksytään tänään Brysselissä – Seuraavaksi jännitetään, mitä tapahtuu brittiparlamentissa

Britannian eroneuvottelut saavat tänään pisteen, kun EU-johtajat hyväksyvät maan erosopimuksen.

17 kuukauden neuvotteluiden jälkeen EU ja Britannia ovat neuvotelleet erosopimuksen, joka hyväksytään tänään ja vahvistetaan myöhemmin parlamenteissa sekä Britanniassa että EU:ssa.

Vihreä valo Brysselistä ei vielä tarkoita, että sopimus syntyisi varmuudella. Britannian parlamentin kannat jakautuvat voimakkaasti ja lopputulemaa on vaikea ennustaa. Vaadittavaa enemmistöä ei välttämättä saada kasaan, koska pääministeripuolue konservatiivit on hajanainen, ja pohjoisirlantilainen tukipuolue DUP hyvin kriittinen.

Parlamentin alahuone saattaa äänestää sopimuksesta jo joulukuun alkupuolella.

"Friends will be friends"

Myös pääministeri Theresa May osallistuu tänään kokoukseen, mutta vain osittain. EU-johtajat ja May arvioivat seuraavia askelia tästä eteenpäin, huippukokouksia johtava Donald Tusk kertoi lauantaina.

Britannian lähtö EU:sta on mittava tappio koko unionille. Huomio kiinnittyy siihen, miten EU-johtajat arvioivat Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta.

Tusk siteerasi Twitterissä eilen Queenia.

– Mottona huomiselle, tasan 27 vuotta sitten menehtyneen Freddie Mercuryn sanat: Friends will be friends, right till the end.

Erosopimuksen rinnalla EU-johtajat hyväksyvät tänään poliittisen julistuksen tulevasta suhteesta. Se linjaa toiveita ja periaatteita tulevan suhteen neuvotteluille, jotka alkavat Britannian eron jälkeen maaliskuun lopussa.

Taloudellisen suhteen pohjana on näillä näkymin vapaakauppa-alue, jossa tavarat liikkuvat ilman tulleja ja kiintiöitä. Jotta kilpailu pysyisi reiluna, tarkkaillaan myös sitä, että tärkeimmät säännöt pysyvät yhtenäisinä.

EU ja Britannia jatkavat myös likeistä turvallisuusyhteistyötä. Britannia voisi osallistua EU:n puolustusalan yhteistyöprojekteihin erillisestä kutsusta.

Jos erosopimus hyväksytään, Britannia saa vähintään vajaan kahden vuoden siirtymäajan.

Siirtymäaika päättyisi vuoden 2020 lopussa. Sitä voidaan pidentää korkeintaan kahdella vuodella, jos neuvottelut tulevasta suhteesta ovat kesken.

Suomesta huippukokouksessa on paikalla pääministeri Juha Sipilä (kesk.).