Brexit-umpisolmu vain kiristyy: brittiparlamentti haluaa avata erosopimuksen  – ensireaktio EU:sta: Ei onnistu

Britannia ei näytä pääsevän ulos umpikujasta, johon se on joutunut etsiessään tietä ulos Euroopan unionista.

Maan parlamentti antoi tiistaina tukensa sille, että neuvottelut erosopimuksesta avataan uudelleen.

Kansanedustajien enemmistö toivoo, että Irlannin rajaa koskeva hätäjärjestely poistetaan ja korvataan "vaihtoehtoisilla järjestelyillä". Linjaus syntyi äänin 317–301.

EU:sta on kuitenkin toistuvasti viestitetty, että sopimuksen avaaminen ei onnistu. Brexit-sopimusta ei ole mahdollista avata enää uusille neuvotteluille, sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin tiedottaja myöhään tiistai-iltana. Hänen mukaansa Irlannin rajaa koskeva hätäjärjestely on osa erosopimusta, eikä sitä neuvotella uudelleen.

Sen sijaan tulevan suhteen julistuksessa on enemmän liikkumavaraa. Jos Britannian toiveet tulevan suhteen osalta muuttuvat, EU on valmis harkitsemaan muutoksia julistukseen.

Tuskin tiedottajan mukaan EU:ssa ollaan tyytyväisiä Britannian parlamentin kantaan torjua ajatus erosta ilman sopimusta.

EU-maat ovat tarvittaessa valmiita harkitsemaan eropäivän siirtämistä, jos Britannia sitä pyytää. 27 maan yksimielisyyden vaativassa päätöksessä otetaan tiedottajan mukaan huomioon lisäajan tarpeen syy, kesto ja sen vaikutus instituutioiden toimintaan.

EU-johtajien mielestä sopimus on paras mahdollinen

Hätäjärjestely eli backstop oli isoimpia perusteluita sille, että EU:n ja Britannian neuvottelema erosopimus tyrmättiin Britannian parlamentissa kaksi viikkoa sitten. Sopimus hylättiin niin hallituspuolue konservatiivien kuin opposition äänin.

Parlamentin enemmistö torjui tiistaina myös ajatuksen siitä, että Britannia jättäisi EU:n ilman erosopimusta.

Erosopimus syntyi vajaan kahden vuoden neuvotteluiden jälkeen ja tasoittaisi huomattavasti Britannian tietä ulos EU:sta. Eroa seuraisi ainakin vajaan kahden vuoden siirtymäaika.

Pääministeri Theresa May toivoi ennen äänestystä, että hän saisi parlamentilta mahdollisimman vahvan mandaatin jatkaa neuvotteluita EU:n kanssa.

– Meillä on mahdollisuus näyttää EU:lle mitä tarvitaan, jotta sopimus menee läpi tässä talossa, May patisti

EU-johtajat ovat toistelleet, ettei erosopimusta avata, vaan sopimus on paras mahdollinen.

Jo joulukuussa May joutui lähtemään Brysselistä tyhjin käsin, kun EU-johtajat torjuivat ehdotuksen erosopimuksen avaamisesta.

Moni brittiparlamentaarikko ihmettelikin, miten pääministeri aikoo kääntää EU-kollegoidensa päät. May myönsi, että EU:ssa on vähän haluja sopimuksen avaamiseen, mutta toivoi siksi selkeää viestiä parlamentilta.

– Maailma tietää, mitä tämä talo ei halua. Tänään meidän on lähetettävä viesti siitä, mitä me haluamme, May sanoi.

Katseet kääntyvät keskiviikkona EU-parlamenttiin, jossa muun muassa komission johto arvioi iltapäivällä brexitin seuraavia askeleita.

Punnan kurssi heikkeni

EU ja Britannia ovat sopineet, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja pidetään ilman näkyviä rajaesteitä. Erimielisyys koskee sitä, miten tämä tehtäisiin.

Erosopimukseen on nyt kirjattu hätäjärjestely, jonka mukaan Britannia pysyy tulliliitossa EU:n kanssa, ja Pohjois-Irlannissa noudatetaan keskeisiä sisämarkkinoiden sääntöjä, jos muusta ei ehditä sopia.

Alahuone ei tällä kertaa äänestänyt erosopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentille tarjoutuu tähän mahdollisuus vielä myöhemmin.

Sopimus tuodaan parlamenttiin Mayn mukaan niin pian kuin mahdollista.

Punnan kurssi dollariin ja euroon nähden heikkeni tiistaina parlamentin äänestettyä brexit-vaihtoehdoista. Hieman ennen puoltayötä Suomen aikaa punnan kurssi oli heikentynyt euroon nähden 0,7 prosenttia maanantai-illan lukemista.

Analyytikot arvioivat, että Britannia ja EU pelaavat brexit-päivän lähestyessä uhkapeliä siitä, kumpi osapuoli taipuu ensin sopimuksettoman eron eli niin sanotun kovan brexitin välttämiseksi. Britannian EU-eron on määrä astua voimaan 29. maaliskuuta.