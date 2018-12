Brexitiin valmistautuvat lääkeyhtiöt ovat joutuneet allekirjoittamaan vaitiolosopimuksia

Britanniassa sopimuksettomaan EU-eroon valmistautuvien lääkeyhtiöiden ja lääkealan keskusjärjestöjen on täytynyt allekirjoittaa vaitiolosopimukset hallituksen kanssa. Britannian terveysministeri Stephen Hammond kertoi Guardianin mukaan, että terveysministeriöllä on voimassa 26 vaitiolosopimusta lääkealan kanssa.

Sopimukset estävät lääkeyhtiöitä kertomasta valmisteluistaan julkisuuteen.

Britannian hallitus on pyrkinyt valmistautumaan sopimuksettomaan brexitiin, jonka arvellaan saattavan aiheuttaa lääkevajetta. Pääministeri Theresa May on saanut kritiikkiä valmisteluun liittyvien yksityiskohtien salailusta.