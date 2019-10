Brexitissä alkaa ratkaiseva muutaman päivän loppurutistus

Britannia ja EU-komissio laskeutuvat viikonloppuna viime hetken neuvotteluihin brexit-sopimuksesta. Neuvotteluissa on edettävä lähipäivinä, koska ratkaisevana pidetty EU:n huippukokous on torstaina.

Korkean diplomaattilähteen mukaan Britannian ja EU:n välisissä keskusteluissa on saatu "positiivisia merkkejä", joiden myötä neuvotteluita tiivistetään. On kuitenkin epäselvää, mitä myönteistä keskusteluissa on tapahtunut eli missä määrin Britannia on valmis muuttamaan Irlannin rajan kompromissiehdotustaan, jota EU on pitänyt aiemmin mahdottomana hyväksyä.

EU-komissio ja Britannia ovat sopineet, että ne tiivistävät neuvotteluita lähipäivinä.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier tapasi tänään aamulla Britannian brexit-ministerin Stephen Barclayn ja kertoi sen jälkeen annista EU:n suurlähettiläille.

– EU:n kanta pysyy ennallaan: erosopimuksessa pitää olla oikeudellisesti toimiva ratkaisu, jolla kova raja Irlannin saarella estetään, joka suojaa saaren yhtenäistä taloutta ja pitkänperjantain sopimusta kaikissa ulottuvuuksissaan sekä turvaa EU:n sisämarkkinoiden koskemattomuuden, komissio kertaa tiedotteessaan.

Tunneli kohti ratkaisua?

Brittilehdistössä on kuvailtu nyt alkavaa neuvotteluvaihetta tunneliksi eli vakavaksi yritykseksi saada aikaan ratkaisu. Neuvotteluiden tiivistyminen ei tähän asti ole ollut EU-puolen mukaan mahdollista.

– En halua puhua tunneleista, vaan keskusteluista ja neuvotteluista, diplomaattilähde kuitenkin sanoo.

EU:n 27 jäsenmaata arvioivat etenemistä maanantaina. Tiistaina koolla ovat Eurooppa-ministerit Luxemburgissa ja torstaina EU-johtajat ratkaisevana pidetyssä huippukokouksessa Brysselissä.

Huippukokouksia johtava Donald Tusk loivensi aiemmin perjantaina vaatimustaan tämänpäiväisestä takarajasta vedoten lupaaviin merkkeihin. Tusk on aiemmin vaatinut, että uskottava ehdotus pitäisi saada pöydälle tähän päivään mennessä tai muutoin ensi viikon huippukokouksessa ei ole mahdollista saada aikaan sopimusta.

– Olen saanut lupaavia signaaleja Irlannin pääministeriltä (Leo Varadkar), että sopimus on vielä mahdollinen, Tusk sanoi perjantaina.

"Polku mahdolliseen sopimukseen nähtävillä"

Varadkar ja Britannian pääministeri Boris Johnson julkaisivat eilen tapaamisensa jälkeen lausunnon, jossa pitivät sopimuksen saavuttamista vielä mahdollisena. Lausunnon mukaan "polku mahdolliseen sopimukseen on nähtävillä".

– Menestys ei tietenkään ole taattua, ja aikaa ei käytännössä enää ole. Mutta pieninkin mahdollisuus on käytettävä hyväksi. Sopimukseton brexit ei koskaan ole EU:n valinta, Tusk sanoi.

Barnier kuvasi tapaamistaan Britannian brexit-ministerin kanssa AFP:n mukaan rakentavaksi.

– Meillä oli rakentava tapaaminen (brexit-ministeri) Stephen Barclayn ja Britannian tiimin kanssa, Barnier sanoi, mutta ei kertonut muuta.

Britannia on jättämässä Euroopan unionin lokakuun viimeisenä päivänä. Pääministeri Johnson on korostanut, että tämä tapahtuu joko sopimuksella tai ilman.

Britannian parlamentti on edellyttänyt, että ratkaisun pitää löytyä 19. lokakuuta mennessä eli takarajana on ensi viikon lauantai. Jos siinä ei onnistuta, Johnsonin olisi haettava lisäaikaa maan EU-erolle. Edelleen on kuitenkin myös mahdollista, että Britannia jättää unionin ilman sopimusta.

Erosopimus on muutoin valmis, mutta Britannia vaatii muutoksia Irlannin rajaa koskevaan backstop-varajärjestelyyn. Sillä varmistetaan, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen raja pysyy avoimena, vaikka Britannian ja EU:n myöhemmin käytävät neuvottelut tulevasta suhteesta ajautuisivat vaikeuksiin.