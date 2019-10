Brexitissä kaikki mahdollisuudet ovat edelleen auki, arvioi EK:n asiantuntija

Eilinen "superlauantai" ei tuonut kiivaasti odotettua ratkaisua Britannian EU-eroon, eli niin kansalaiset kuin elinkeinoelämäkin elävät edelleen epävarmuudessa. EK:n EU ja kauppapolitiikka -vastuualueen johtava asiantuntija Janica Ylikarjula kuitenkin uskoo, että alkavalla viikolla kaikki ovat jo hieman viisaampia.

– Ensi viikolla selviää, miten Britanniassa aiotaan jatkaa, sillä siitä ei ole vielä mitään tarkkaa tietoa. EU:n puolelta odotetaan Britannialta vastauksia, mutta näyttää, että jonkinlainen tekninen lisäaika tarvittaisiin, hän arvioi STT:lle puhelimitse.

Britannian parlamentin alahuoneen oli eilen määrä äänestää harvinaisessa lauantai-istunnossaan pääministeri Boris Johnsonin neuvottelemasta erosopimuksesta. Äänestykseen asti ei kuitenkaan koskaan päästy, sillä ennen sitä alahuone hyväksyi aloitteen, jonka mukaan sopimuksesta voidaan äänestää parlamentissa vasta sen toimeenpanoa koskevan lainsäädännön valmistuttua.

Lainsäädännön valmistuminen edellyttänee kuitenkin lisäaikaa, jota Johnson haki vastahakoisesti Brysseliin lähettämällään allekirjoittamattomalla kirjeellä. Toisessa EU:lle lähettämässään kirjeessään pääministeri sanoi pitävänsä lykkäystä virheenä.

Luvassa ei ole täydellistä lopputulosta

Ylikarjula pitää mahdollisena, että Johnsonin sopimus menee alahuoneessa läpi. Äänestyksen estäneen aloitteen tehnyt kansanedustaja Oliver Letwinkin sanoi kannattavansa sopimusta mutta halunneensa estää sopimuksettoman eron riskin.

– Brittiparlamentissa on paljon brexitin kannattajia, jotka haluavat välttää no dealin (sopimuksettoman eron) mutta kannattavat silti eroa. Jos eilisillä käänteillä vältetään sopimukseton ero, voi olla, että jotkut brittikansanedustajat tukisivat neuvottelutulosta, Ylikarjula sanoo.

Lainsäädännön luominen on toki suuri työsarka brittiparlamentille. Ylikarjula ei kuitenkaan usko, että kynnyskysymyksiä tulee eteen.

– Ei lopputulos varmasti kenenkään mielestä ole täydellinen, mutta tuskin sisällössä tulee eteen mitään ihan uusia mahdottomia asioita.

Lisävauhtia asian selviämiseen voi Ylikarjulan mielestä tuoda se, että niin kansa kuin kansanedustajatkin alkavat olla erittäin kyllästyneitä ja turhautuneita epävarmuuteen.

Horjunut usko ei palaudu hetkessä

Koska lopullista brexit-leimaa ei ole vielä lyöty, kaikki vaihtoehdot ovat edelleen käytettävissä. Eilen Lontooseen kokoontui valtava joukko mielenosoittajia, jotka vaativat EU-erosta uutta kansanäänestystä ja yhdeksi vaihtoehdoksi koko brexitin perumista.

Puolueista erityisesti liberaalidemokraatit vaativat eroa peruttavaksi, ja samaa vaatii osa työväenpuolueesta. Ylikarjulan mukaan brexit-täyskäännös on teoriassa mahdollinen, muttei todennäköinen.

– Aika monen lukon takana on, että siihen mennään.

Kansanäänestyksessä EU-eroa vastustanut Skotlanti on myös merkittävä mauste brexit-sopassa. Ylikarjula sanookin kuulleensa arvion, että ehkä EU on ollut liima, joka on pitänyt Britannian tähän asti yhdessä, ja EU-ero voi herättää uusia itsenäisyyshaluja.

Helppo tilanne ei ole muuallakaan kuningaskunnassa.

– Kaiken kaikkiaan jakolinjat ovat hyvin vahvoja kansan keskuudessa. Prosessi on saanut aikaan sen, että usko poliittiseen järjestelmään ja brittipolitiikkaan on horjunut, eikä sitä palauteta hetkessä, Ylikarjula muistuttaa.

EU:lle kehuja neuvottelutaidoista

Ylikarjula ei usko, että EU asettuu poikkiteloin lisäajan tielle. Hän huomauttaa EU:n koko ajan painottaneen, että brexit on brittien projekti, ei EU:n tahto.

Ylikarjula kehuu EU:n kykyä hoitaa tilannetta, vaikka muitakin ongelmia blokilla riittää ja uudet parlamentti ja komissio ovat vasta aloittelemassa työtään.

– Britit eivät itse ole osanneet sanoa, mitä haluavat, eikä heiltä ole tullut konkreettisia ehdotuksia. EU:n komission neuvotteluissa on ollut todella huippuosaamista.

EU:n uskottavuus ei Ylikarjulan mielestä kärsi, vaikka Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn neuvotteleman sopimuksen piti olla ainoa vaihtoehto. Hän korostaa, että Johnsonin sopimuksen sisältö on suurelta osin sama. Olennaisinta on ratkaisu Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajavalvontaan, joka on koko ajan ollut yksi eron suurimmista kiistanaiheista.

Ylikarjula kuvailee brexitiä "kaikille osapuolille miinusmerkkiseksi". Suurimmat kärsijät ovat kuitenkin britit itse.

– Jo nyt on laskeskeltu, että Britannian bruttokansantuote on tällä hetkellä alhaisempi kuin se olisi ilman brexit-prosessia. Kun taloudessa näyttää muutenkin alkavan mennä huonommin, voisi toivoa, että tällaisia epävarmuustekijöitä ei olisi.