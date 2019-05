Britannia: Persianlahden alueella uhkaa leimahtaa konflikti vahingossa

Persianlahden alueella on vaara vahingossa leimahtavasta konfliktista, Britannia sanoo.

Jännitteet alueella ovat viime viikkoina kiristyneet Yhdysvaltojen ja Iranin nokittelun takia. Levoton tilanne jatkui viikonloppuna, kun Arabiemiraatit kertoi, että neljä ulkomaalaista alusta oli joutunut sabotaasin kohteeksi lähellä sen aluevesiä. Kaksi aluksista kuuluu Saudi-Arabialle.

Britannian mukaan jännitteisessä tilanteessa on vaarana, että se eskaloituu kenenkään sitä tarkoittamatta.

– Tarvitsemme rauhallista ajanjaksoa. Meidän pitää varmistaa, että kaikki ymmärtävät toisiaan. Ennen kaikkea meidän pitää varmistaa, että emme päädy kääntämään Irania takaisin ydinasevarustelun tielle, koska jos Iranista tulee ydinasevaltio, myös sen naapurit haluavat todennäköisesti ydinasevaltioiksi, Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt sanoi.

Yhdysvallat lisännyt sotilaskalustoa

Saudi-Arabia tai Arabiemiraatit eivät ole ottaneet kantaa siihen, kenen epäilevät olevan sabotaasin takana. Epäilyt kohdistuvat silti Iraniin, jonka ulkoministeriö on puolestaan tuominnut hyökkäykset ja vaatinut niistä kattavaa selvitystä.

Saudi-Arabian mukaan sen öljytankkerit kärsivät hyökkäyksissä merkittäviä aineellisia vahinkoja, mutta ihmisiä ei loukkaantunut. Maan energiaministerin mukaan toinen tankkereista oli matkalla hakemaan Yhdysvaltoihin tarkoitettua raakaöljyä, kun alus joutui sabotaasin kohteeksi.

Yhdysvallat on viime aikoina lähettänyt lisää sotilaskalustoa Persianlahdelle. Yhdysvalloilla on alueella lentotukialus ja B-52-pommikoneita. Viikonloppuna maa kertoi lähettävänsä niiden tueksi vielä maihinnousualuksen ja Patriot-torjuntaohjuspatteriston. Kaluston lisäystä Yhdysvallat on perustellut Iranin uhalla, muttei ole täsmentänyt, mitä sillä tarkoittaa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo vierailee tänään Brysselissä ja keskustelee Iranista EU:n edustajien kanssa. Yhdysvallat ja EU ovat olleet eri raiteilla Iranin suhteen siitä lähtien, kun presidentti Donald Trump vuosi sitten ilmoitti, että Yhdysvallat vetäytyy Iranin kanssa solmitusta kansainvälisestä ydinsopimuksesta.

Euroopan johtajat ovat yrittäneet pitää sopimusta kasassa. Viime viikolla Iranin presidentti Hasan Ruhani kuitenkin ilmoitti, että Iran aikoo lakata noudattamasta osaa sopimuksen rajoitteista.