Britannia hakee jouluvaaleilla valaistusta brexit-kaaokseen

Britannian parlamenttivaaleissa 12. joulukuuta etsitään ulospääsytietä brexit-kaaokseen, joka on halvaannuttanut maan parlamentin. Konservatiivit hakee vahvempaa selkänojaa brexitin toteuttamiseen, kun taas työväenpuolue näyttää taiteilevan sekä eron kannattajien että vastustajien välillä nostamalla esiin muitakin teemoja.

Britit äänestävät jouluvaaleissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1923.

Reilu kaksi vuotta sitten ennenaikaiset vaalit veivät ojasta allikkoon, ja brexit muuttui entistä vaikeammaksi. Helpommaksi tilanne ei välttämättä tule nytkään.

Näistä asetelmista puolueet lähtevät vaaleihin:

Pääministeripuolue konservatiivit

Pääministeri Boris Johnson painottaa haluavansa toteuttaa brexitin ja saada Britannian oikeille raiteilleen. "Get brexit done", Johnson on hokenut sen jälkeen kun hänet valittiin kesällä konservatiivien johtoon.

Puolue haluaa palauttaa enemmistöasemansa parlamentin alahuoneessa, jotta erosopimuksen hyväksyminen olisi helpompaa ja maa voisi jättää unionin hallitusti sopimuksen kanssa. Asetelma kuulostaa varsin tutulta, sillä vahvempaa brexit-selkänojaa havitteli myös Theresa May ennenaikaisissa vaaleissa kesällä 2017, mutta turhaan.

Oppositio tulee todennäköisesti kovistelemaan pääministeri Johnsonia petetyistä lupauksista.

Työväenpuolue

Suurin oppositiopuolue ratsastaa kohti vaaleja maan terveydenhuoltojärjestelmään (NHS) liittyvillä huolilla. Puheenjohtaja Jeremy Corbyn syytti keskiviikkona parlamentissa konservatiiveja palveluiden heikentymisestä.

– Mitä pidempään ihmiset odottavat, sitä huonompi heidän ennusteensa parantua syövästä on. Miksi pääministeri ei ymmärrä tätä ja anna NHS:lle riittäviä resursseja ja vähennä odotusaikoja, Corbyn sanoi.

Brexitin osalta puolue hyväksyy kansanäänestyksen tuloksen, mutta tavoittelee konservatiiveja likeisempää suhdetta EU:n kanssa.

Liberaalidemokraatit

EU-eroa vastustava liberaalidemokraatit on selkeä vaihtoehto EU-jäsenyyden kannattajille.

Puheenjohtaja Jo Swinson arvioi Guardianin mukaan, että puolueen on mahdollista voittaa satoja paikkoja 650-paikkaisessa alahuoneessa. Nykyisessä parlamentissa puolueella on vain 19 edustajaa.

Hän arvioi STT:lle Lontoossa jo ennen kevään EU-vaaleja, että ihmiset ovat kyllästyneitä jahkailuun.

– Monet tässä maassa ovat täysin kyllästyneitä jatkuvaan brexit-pyöritykseen, joka ei näytä johtavan mihinkään vaan vain vahingoittavan maatamme, sittemmin puolueensa johtoon noussut Swinson sanoi puolueensa vaalitilaisuudessa.

Britannian vaalitapa suosii kuitenkin isoja puolueita. Maa on jaettu 650 vaalipiiriin, joista jokaisesta valitaan yksi edustaja.

Skotlannin kansallispuolue

Ulospääsyä konservatiivien aiheuttamasta sotkusta lupaa myös Skotlannin kansallispuolue SNP.

Ryhmänjohtaja Ian Blackfordin mukaan Skotlannille tarjoutuu vaaleissa mahdollisuus paeta brexit-kaaosta ja konservatiivien harjoittamaa talouskuria – ja valita oma tulevaisuutensa itsenäisenä maana Euroopan unionissa.

– Kuulin, että pääministeri on tulossa tekemässä Skotlantiin vaalikampanjaa. Toivotan hänet tervetulleeksi, koska joka kerta hänen vierailunsa jälkeen SNP:n kannatus nousee, Blackford ilakoi parlamentissa.

Brexit-puolue

Poliittisen kentän toisella laidalla Nigel Faragen brexit-puolue lupaa toteuttaa eron EU:sta ja pitää Britannian puolia konservatiiveja paremmin.

Mielipidemittausten mukaan puolue on neljännellä sijalla, noin 11 prosentin kannatuksella.