Britannia jatkaa eristystoimia ainakin kuun loppuun

Britannia aikoo jatkaa uuden koronaviruksen vuoksi käyttöön otettuja eristystoimia ainakin ensi kuun alkuun asti. Rajoituksia höllennetään sen verran, että britit voivat keskiviikosta lähtien harrastaa ulkoliikuntaa.

Asiasta kertoi pääministeri Boris Johnson tv-puheessaan sunnuntai-iltana. Joitain julkisia paikkoja ja palveluita saatetaan hänen mukaansa avata heinäkuun alussa, jos tilanne sallii. Johnson kuitenkin painotti olevansa valmis painamaan jarrua, jos tilanne pahenee.

Lisäksi Britannia aikoo piakkoin ottaa käyttöön karanteenin kaikille maahan saapuville lentomatkustajille.

Johnson kertoi myös, että maassa otetaan käyttöön koronahälytysjärjestelmä. Järjestelmä jakautuu viiteen tasoon. Tasoille määriteltäisiin tarvittavat rajoitustoimet, joita poistettaisiin hälytystason laskiessa.

Johnsonin mukaan Britannia on vähitellen valmis siirtymään nelostasolta kolmostasolle.

Venäjällä yli 200 000 tartuntaa

Venäjällä todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 200 000 rajan, viranomaiset raportoivat sunnuntaina. Tartunnat ovat yli viikon ajan kasvaneet yli 10 000 tapauksen päivävauhtia.

Worldometer-sivuston mukaan maassa on nyt noin 209 700 tartuntaa ja viruskuolemia hieman yli 1 900. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 13, kun Suomessa vastaava luku on 48. Venäjän virallisten lukujen arvioidaan kuitenkin olevan roimasti alakanttiin.

Jos tartuntojen kasvu pysyy samanlaisena, Venäjästä tulee Euroopan suurin tautikeskittymä noin viikossa. Tällä hetkellä Euroopassa eniten tartuntoja on todettu Espanjassa, noin 264 000. Tartuntojen määrä siellä on viikon aikana kasvanut päivittäin muutamilla tuhansilla.

Venäjä perustelee korkeita tartuntamääriä aggressiivisella testaamisella. Maassa on tehty noin 5,4 miljoonaa koronavirustestiä, kun esimerkiksi eniten koronakuolemia Euroopassa kärsinyt Britannia on testannut vajaat kaksi miljoonaa ihmistä.

Ranskassa puolestaan vuorokautiset koronaviruskuolemat pysyivät sunnuntaina alle sadan jo toista päivää. Maan terveysministeriön mukaan lauantain jälkeen oli rekisteröity 70 uutta viruksesta johtuvaa kuolemaa, mikä oli 10 vähemmän kuin päivää aiemmin ja alhaisin lukema sitten maaliskuun puolivälin.

Kaikkiaan Ranskassa on kuollut viruksen vuoksi runsaat 26 000 ihmistä, mikä on hieman yli 400 kuollutta miljoonaa ranskalaista kohden.

Puola järjesti haamuvaalit

Puola ajautui merkilliseen poliittiseen umpikujaan sunnuntaisten presidentinvaalien järjestelyissä. Maan parlamentti ei päässyt yksimielisyyteen siitä, kuinka vaalit voitaisiin koronaoloissa järjestää turvallisesti ja perustuslain mukaisesti, joten virallisesti äänestystä ei ole siirretty tai peruttu.

Käytännössä äänestyspaikat kuitenkin pysyivät suljettuina ja äänestysprosentti jäi nollaan.

Puolaa hallitseva Laki ja oikeus (PiS) -puolue ei ole julistanut maahan luonnonkatastrofia, jonka nojalla vaaleja olisi voitu siirtää. Puolue katsoi, ettei koronatilanne Puolassa ole kyllin vakava ja että laki antaisi monikansallisille yhtiöille mahdollisuuden hakea valtiolta suuria vahingonkorvauksia.

Sen sijaan PiS ajoi vaalien pitämistä koronaepidemian takia kokonaan postiäänestyksenä. Opposition hallussa oleva senaatti kuitenkin hautoi esitystä viikkoja ja lopulta torppasi ehdotetun äänestystavan.

Hallitukselle ei jäänyt aikaa löytää muita tapoja vaalien järjestämiseen.

– Toukokuun 10. päivän jälkeen korkein oikeus mitätöi vaalit ja parlamentin puhemies julistaa presidentinvaalit pidettäväksi niin pian kuin mahdollista, hallitus ilmoitti aiemmin tällä viikolla.