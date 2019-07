Britannia kehottaa brittilaivoja pysymään väliaikaisesti poissa Hormuzinsalmelta

Britannia on kehottanut brittilaivoja pysymään poissa Hormuzinsalmelta. Varoitus on väliaikainen, ja se annettiin sen jälkeen, kun Iran otti kiinni brittitankkerin perjantaina.

Hallinnon edustaja kertoi Britannian olevan hyvin huolissaan Iranin toimista, joita ei voida hyväksyä. Hänen mukaansa toimet ovat selkeä haaste kansainvälisen merenkulun vapaudelle.

Britanniassa järjestettiin yön aikana hätäkomitean kokous kriisin käsittelemiseksi. Hallinnon edustajan mukaan viikonlopun aikana pidetään aiheesta lisää kokouksia ja hallinto on yhteydessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Iranin satamaviranomainen: Brittitankkeri törmäsi kalastusalukseen ja jätti hätäkutsun huomiotta

Iranin vallankumouskaartin kiinniottama Britannian lipun alla purjehtiva tankkeri joutui onnettomuuteen Hormuzinsalmella, kertoo Iranin Hormozganin maakunnan satama- ja merenkulkuviranomainen Allahmorad Afifipour.

– Brittitankkeri Stena Impero törmäsi reitillään kalastusalukseen, ja lain mukaan onnettomuuden syy on tutkittava onnettomuuden jälkeen, Afifipour kertoi.

Hänen mukaansa ruotsalaisen Stena Bulk -varustamon alus oli jättänyt kalastusaluksen hätäkutsun huomiotta, kertoo New York Times.

Pelot Persianlahden tilanteen kiristymisestä entisestään yltyivät myöhään perjantaina, kun Iranin vallankumouskaarti kertoi ottaneensa haltuun Britannian lipun alla purjehtivan tankkerin Hormuzinsalmessa.

Vallankumouskaartin mukaan se pysäytti Stena Imperon epäiltynä kansainvälisen merilain rikkomisesta, kertoo Telegraph.

Afifipour kertoi Fars-uutistoimistolle, että kaikki 23 miehistön jäsentä ovat aluksella tutkinnan ajan. Alus on ankkuroituna Bandar Abbasin satamakaupungin ulkopuolella.

Britannian mukaan Iran pysäytti Persianlahdella myös toisen tankkerin, joka on kuitenkin jo päästetty menemään ja poistunut Iranin aluevesiltä.

Liberian lipun alla seilaavan Mesdar-tankkerin brittiomistaja kertoi, että laivaan nousi aseistettuja vartijoita, jotka poistuivat myöhemmin. Omistajayhtiö kertoo laivan miehistön olevan kunnossa. Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan korkea-arvoiset upseerit ovat kiistäneet, että Liberian lipun alla seilaava tankkeri olisi pysäytetty.

Telegraphin mukaan Iranin satamaviranomainen olisi sen sijaan kertonut, että Mesdar oli pysäytetty hetkellisesti ja alusta oli varoitettu ympäristösäädöksistä, jonka jälkeen sen oli annettu jatkaa matkaa.

Ruotsalaisvarustamo menetti yhteyden alukseen

Ruotsalaisvarustamo Stena Bulk on vahvistanut verkkosivuillaan, että yhtiö ei ole saanut yhteyttä Stena Impero -alukseen sen jälkeen, kun sitä oli lähestynyt joukko tuntemattomia pieniä aluksia ja helikopteri.

Varustamo kertoo, että se menetti yhteyden alukseen perjantaina klo 18 Suomen aikaa. Varustamon mukaan laivalla on 23 miehistön jäsentä, mutta kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen.

– Laivassa on 23 merenkävijää, jotka ovat Intian, Venäjän, Latvian ja Filippiinien kansalaisia, kertoi Stena Bulkin toimitusjohtaja Erik Hanell varustamon tiedotteessa.

Tieto Stena Imperon haltuunotosta tuli vain pari tuntia sen jälkeen kun Gibraltarin tuomioistuin oli ilmoittanut jatkavansa heinäkuun alussa pysäytetyn Grace One -tankkerin kiinniottoaikaa 30 päivällä.

Iranilaistankkeri pysäytettiin heinäkuun alussa. Iran on tuominnut pysäyttämisen ja pitää sitä laittomana.

Yhdysvallat puolestaan ilmoitti aiemmin pudottaneensa torstaina iranilaisen dronen eli miehittämättömän ilma-aluksen Hormuzinsalmessa. Iran on kiistänyt tiedon.

– Emme ole menettäneet yhtäkään dronea Hormuzinsalmella tai missään muuallakaan. Pelkään, että USS Boxer on ampunut heidän miehittämättömän ilma-aluksensa itse, Iranin varaulkoministeri Abbas Araghchi tviittasi.

Iran julkaisi perjantaina myös kuvamateriaalia, jonka maa uskoo romuttavan Yhdysvaltojen väitteet.

Seitsenminuuttisessa videossa, joka on nähtävästi kuvattu korkealta, näkyy laivasaattue, jota vallankumouskaarti kertoo seuranneensa, kun se kulki Hormuzinsalmen läpi. Aluksia ei pystytty tunnistamaan välittömästi, mutta yksi aluksista näyttäisi olevan USS Boxer -maihinnousualus.

Britannia ei ole sotajalalla

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt on varoittanut vakavista seurauksista, jos tapahtunutta ei ratkaista pian.

Dagens Nyheterin mukaan Hunt on keskustellut aiheesta Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon kanssa ja aikoo olla yhteyksissä myös Iranin ulkoministeriin Mohammad Javad Zarifiin

– Emme etsi sotilaallisia vaihtoehtoja, etsimme diplomaattisia ratkaisuja. Mutta olemme tehneet hyvin selväksi, että tämä täytyy ratkaista. Jos merenkulun turvallisuus on rajoitettuna, on Iran suurin häviäjä. On heidän etujensa mukaista, että tämä saadaan selvitettyä mahdollisimman pian, Hunt kertoi Dagens Nyheterin mukaan.

Yhdysvallat reagoi Persianlahdelta kantautuneisiin uutisiin syyttämällä Irania väkivaltaisuuksien kiihtymisestä. Presidentti Donald Trump sanoi Valkoisessa talossa toimittajille myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa, että Yhdysvallat keskustelee ja työskentelee Britannian kanssa.

Iranin asiantuntija Suzanne Maloneyn mukaan viime aikojen Iraniin liittyvät tapahtumat eivät ole outoja vaan päinvastoin.

– Tämä on juuri se tapa, millä Iran neuvottelee: ulkoministeri Zarifin lipevä charmi yhdistettynä siihen, että vallankumouskaarti iskee päin näköä, Maloney kertoi.

– Ne ovat saman kolikon kaksi puolta, toisiaan täydentäviä ja koordinoituja.

Saudi-Arabia päästää yhdysvaltalaisjoukkoja maahan

Saudi-Arabia puolestaan ilmoitti, että se päästää yhdysvaltalaisia joukkoja maahan. Puolustusministerin tiedottajan mukaan maat pyrkivät yhteistyössä turvaamaan alueen vakautta.

Pentagonin mukaan joukkojen siirtämisellä maahan varmistetaan Yhdysvaltojen kyky suojella heidän joukkojaan ja etujaan alueella nousevilta uhilta.

Saudi-Arabia ei ole isännöinyt amerikkalaisjoukkoja sitten vuoden 2003, jolloin Yhdysvallat veti joukkoja Irakista. Yhdysvaltalaisten läsnäolo Saudi-Arabiassa kesti 12 vuotta ja alkoi Persianlahden sodasta vuonna 1991, kun Irak hyökkäsi Kuwaitiin.

Yhdysvaltain armeija kertoi myös, että heillä on ilma-aluksia partioimassa Hormuzinsalmea. Tämän lisäksi armeija kehittää monikansallista merioperaatiota, jonka tarkoituksena on armeijan mukaan lisätä seurantaa ja turvallisuutta Lähi-idän vesiväylillä.

– (Operaatio) varmistaa vapaan merenkulun alueella ja suojelee elintärkeitä kuljetusväyliä, Lähi-idän toiminnoista vastaava Yhdysvaltain asevoimien US Central Command (USCENTCOM) kertoi tiedotteessa.

Yhdysvallat jätti vuonna 2015 tehdyn Iranin ydinsopimuksen noin vuosi sitten. Tämän jälkeen maa alkoi asettaa pakotteita Irania vastaan.

Aiemmin tässä kuussa Iran ylitti sopimuksessa sovitut rajat uraanin rikastamiselle. Ylityksen taustalla oli pyrkimys saada muut osapuolet painostettua pitämään lupauksistaan kiinni, ja auttamaan Irania parantamaan taloustilannettaan.

Iran on useaan otteeseen uhannut sulkea Hormuzinsalmen, jos sitä vastaan hyökätään.