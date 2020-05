Britannia nousi Euroopan kärkeen koronakuolemien määrässä

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut Euroopan korkeimmaksi, kertoo brittilehti Guardian.

Noin 66,6 miljoonan asukkaan maassa on kuollut virukseen yli 32 000 ihmistä. Maa on ohittanut kuolleiden määrässä koronaviruksen pahasti runtelemat Espanjan ja Italian.

Kuten monissa muissa Euroopan maissa, myös Britanniassa on ilmennyt monia kuolintapauksia hoivakodeissa.

Vahvistettuja tartuntoja Britanniassa on todettu Guardianin mukaan yli 190 500, tartuntatilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan lähes 192 000.

Guardianin julkaisemat luvut ovat laskelmia, jotka perustuvat Britannian kansallisen tilastokeskuksen (ONS) arvioihin. Laskelmissa käytetyt arviot eivät välttämättä kerro täyttä kuvaa koko maasta tai ole kaikilta osin täysin ajan tasalla. Tarkat luvut voivat vaihdella eri lähteiden mukaan.

Myös uutistoimisto AFP on kertonut koronakuolemien määrän nousseen Britanniassa yli 32 000 tapaukseen. Uutistoimiston mukaan tieto selviää yhtä lailla Britannian tilastokeskuksen virallisista arvioista.

Luvut eivät ole välttämättä vertailukelpoisia

Guardianin mukaan ministerit ja asiantuntijat ovat varoittaneet siitä, ettei lukuja kannata välttämättä vertailla kansainvälisesti.

Monen mielestä niin sanotut ylimääräiset kuolemat ovat parempi mittari kuin viralliset koronakuolemien määrät. Näillä ylimääräisillä kuolemilla tarkoitetaan niitä kuolemia, jotka ylittävät sen kuolemien määrän, mikä tarkasteltavaa vastaavana ajanjaksona on aiempina vuosina keskimäärin tilastoitu.

Myös ONS:n edustaja Nick Stripe arvioi, että kuolemien rekisteröintiin perustuva data on kaikesta huolimatta lopulta se, mitä voidaan vertailla myös muun maailman kanssa.

Stripen mukaan ONS:n omissa laskelmissa on havaittu yhteensä noin 42 000 niin sanottua ylimääräistä kuolemaa edellisten viiden tilastointiviikon aikana. Hän kertoi asiasta yleisradioyhtiö BBC:lle. Stripe on ONS:ssä muun muassa terveysanalytiikkaa tekevän jaoston johtaja.

Ruotsissa yli 2 800 kuollutta

Ruotsissa on eilisen jälkeen kirjattu 85 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta. Epidemian alusta saakka kuolleita on nyt yhteensä 2 854. Kansanterveysviranomaisten mukaan tilastoinnissa lienee yhä jonkin verran viivettä viikonlopun jälkeen.

Suhteessa väkilukuun Ruotsissa on nyt kuollut koronaan 283 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 44.

Tartuntoja on Ruotsissa kirjattu yhteensä noin 23 200, Suomessa 5 400. Suhteessa väkilukuun luvut ovat Ruotsissa 2 299 ja Suomessa 977 tapausta miljoonaa asukasta kohden.

Espanjassa valtaosa uusista tartunnoista hoitohenkilöstöllä

Euroopan kolmanneksi pahiten koronan runtelemassa Espanjassa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut vuorokauden sisällä 185 ihmistä, kertoo muun muassa El Pais.

Kyseessä on kolmas päivä peräkkäin, kun kuolleiden määrä on ollut alle 200.

Lähes 45 miljoonan asukkaan maassa on todettu maailman tartuntamääriä seuraavan Worldometer-sivuston mukaan hieman yli 250 000 tartuntaa. Tautiin on kuollut yli 25 600 ihmistä. Kuolintapauksia on kirjattu 548 kappaletta miljoonaa asukasta kohden.

Maan terveysministeriö kertoi tiistaina, että yli 70 prosenttia edellisen vuorokauden aikana todennetuista tartunnoista on havaittu terveydenhuollon henkilökunnan keskuudessa.

AFP:n mukaan aiemmin mainitut noin 250 000 tartuntaa sisältävät myös vasta-ainetestein todennetut tartunnat. Tästä kokonaismäärästä noin 18 prosenttia eli lähes 44 000 tapausta on havaittu terveydenhuollon henkilökunnalla.

Terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa kuolleisuus on kuitenkin ollut alhaisempi kuin muun kansan keskuudessa, kun tartunnan saaneista on kuollut vain 0,1 prosenttia verrattuna muun väestön 7,8 prosentin kuolleisuuteen.

Paitsi, että hoitohenkilökunta tekee työtä virustaistelun etulinjassa ja he ovat koko ajan tekemisissä tartuntoja kantavien ihmisten kanssa, on lukuihin voinut vaikuttaa myös se, että heillä on muita ihmisiä parempi pääsy virustesteihin.

Itävallassa tilanne hallinnassa höllennyksistä huolimatta

Itävallan mukaan maan koronavirustilanne on pysynyt hallinnassa, vaikka maa aloitti rajoitusten höllentämisen kolme viikkoa sitten.

Terveysministeri Rudolf Anschoberin mukaan tautitilanne on vakaa. Worldometerin mukaan Itävallan tartuntojen määrä on ollut laskusuuntainen.

Itävalta salli pienten kauppojen avautua huhtikuun puolivälissä ja viime viikonloppuna myös suurempien markettien. Ihmisten on myös sallittu liikkua pois kotoaan vapaammin.

Samaan aikaan maassa on kuitenkin noudatettu maskipakkoa julkisilla paikoilla.

Yhdeksän miljoonan asukkaan Itävallassa on todettu 15 600 tartuntaa ja 606 kuolintapausta. Väkilukuun suhteutettuna Itävallassa on ollut Worldometerin mukaan 67 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden.