Britannia on virallisesti eronnut Euroopan unionista

Britannia on eronnut Euroopan unionista, ja erosopimus astunut voimaan. Näin Britanniasta on tullut ainoa maa, joka on koskaan eronnut EU:sta.

Vuoden loppuun asti kestävänä siirtymäaikana Britannialle kuitenkin kuuluvat EU-jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi matkustaminen ja kaupankäynti jatkuvat entiseen tapaan.

Britannia ei kuitenkaan osallistu enää EU:n päätöksentekoon. Seuraavaksi Britannia ja EU alkavat neuvotella uudesta suhteestaan.

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan brexit merkitsee uuden ajan alkua Britannialle. Eron alla julkaistussa puheessaan Johnson lupasi myös työskennellä maan yhtenäisyyden eteen.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi perjantaina unionin tavoittelevan mahdollisimman hyvää suhdetta Britannian kanssa brexitin toteuduttua. Brysselissä puhunut von der Leyen kuitenkin korosti, että Britanniasta tulee EU-eron myötä ulkopuolinen maa, jonka asema ei voi koskaan olla yhtä hyvä kuin unionin jäsenenä.

Brexitin kannattajat juhlivat Lontoossa

Lontoossa brexitin kannattajat juhlivat eroa perjantai-iltana parlamenttitalon kupeessa järjestetyissä juhlissa. Riemu raikui jo iltapäivällä, kun brexitin kannattajat lauloivat hyvästejä EU:lle.

Lontoon katukuvassa eropäivä ei muuten merkittävästi näkynyt, sillä suuresta kansanjuhlasta ei ollut kyse. Brexit jakaa edelleen brittejä, ja toisille ero merkitsi pelkkää alakuloa.

Brexitiä ei voi kuitenkaan enää peruuttaa. Jos Britannia jossain vaiheessa haluaisi palata EU:n jäseneksi, olisi asiasta käytävä uudet jäsenyysneuvottelut.