Britannia uskoo Iranin tehneen Saudi-Arabian iskut

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan Iran on Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehtyjen iskujen takana. Johnsonin on määrä tavata Iranin presidentti Hasan Ruhani myöhemmin tällä viikolla New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

– Käsityksemme mukaan on erittäin todennäköistä, että Iran oli vastuussa sekä lennokeista että risteilyohjuksista. Johnson sanoi,

– Luonnollisesti vaikeutena on nyt se, miten järjestämme maailmanlaajuisen vastauksen? Miten etenemme tästä? Tulemme työskentelemään yhdessä amerikkalaisten ja eurooppalaisten ystäviemme kanssa organisoidaksemme vastauksen, joka ei lisäisi jännitteitä Persianlahdella, pääministeri jatkoi.

Saudi-Arabiaan vajaat kaksi viikkoa sitten tehdyt iskut puolittivat joksikin aikaa maan öljyntuotannon. Iran on toistuvasti kiistänyt tehneensä iskut. Jemenin huthikapinalliset ovat kertoneet tehneensä iskut, mutta heidän sotilaallista kykyään näin laajaan tekoon on epäilty.