Britannia valmistautuu joulunalusvaaleihin – työväenpuolue lupasi ratkaisevan tukensa

Britannian parlamentti on aloittanut jälleen keskustelun ennenaikaisten parlamenttivaalien järjestämisestä 9.–12. joulukuuta. Vaalien toteutuminen näyttää todennäköiseltä, koska suurin oppositiopuolue työväenpuolue tukee niiden järjestämistä.

Parlamentin ensimmäinen äänestys on arviolta kello 20 Suomen aikaa ja toinen ennen iltakymmentä.

Tämä on jo neljäs kerta, kun pääministeri Boris Johnson hakee parlamentin suostumusta vaaleihin, joiden toivotaan tuovan ulospääsyn poliittiseen halvaannukseen. Vielä eilen hallituksen esitys kaatui selvin luvuin, mutta nyt esityksen taakse on saatava vain yksinkertainen enemmistö eilisen kahden kolmasosan sijaan.

Vaalipäivä jää vielä nähtäväksi. Hallitus esittää päiväksi 12. joulukuuta, mutta BBC:n haastatteleman hallituslähteen mukaan konservatiivit ovat valmiita asettamaan vaalipäiväksi myös 11.12., jos oppositiopuolueet saataisiin siten mukaan.

Työväenpuolueen puheenjohtajan Jeremy Corbynin mukaan EU:n päätös lykätä brexitiä riittää täyttämään puolueen vaatimuksen siitä, että sopimuksettoman brexitin riski on torjuttava. Näin puolue on valmis tukemaan jouluvaalien järjestämistä.

– Me julkaisemme kunnianhimoisimman, radikaaleimman kampanjan, jotta tähän maahan saadaan todellinen muutos, Corbyn sanoi parlamentissa.

Kansanedustajat ovat jättämässä hallituksen esitykseen muutosesityksiä. Parlamentti pääsee ottamaan kantaa ainakin siihen, pitäisikö äänioikeus antaa jo 16-vuotiaille.

"Uhkauksia ei pitäisi joutua kestämään"

Myös Britannian EU-eron perumista ajavat liberaalidemokraatit ja Skotlannin kansallispuolue tukevat ajatusta jouluvaaleista. Ne haluavat järjestää vaalit kuitenkin jo 9. joulukuuta. Päivää pallotellaan jo sen takia, että ajoitus on kriittinen joululomille suuntaaville opiskelijoille.

EU-maat näyttivät eilen vihreää valoa Britannian EU-eron lykkäämiselle. Britannia ei siis jätä EU:ta lokakuun viimeinen päivä pääministeri Johnsonin monista lupauksista huolimatta. Joustava lisäaika on nyt myönnetty tammikuun loppuun.

Politiikan sekasorto on jatkunut jo neljättä vuotta, mikä painaa myös kansanedustajien harteilla. Liberaalidemokraattien kansanedustaja Heidi Allen kertoi tiistaina, ettei asetu enää ehdolle, koska on uupunut ilkeyteen ja pelotteluun, josta on tullut osa arkipäivää.

– Kenenkään, missään työssä ei pitäisi joutua kestämään uhkauksia, vihamielisiä sähköposteja, huutamista kadulla, kuunnella kiroilua sosiaalisessa mediassa tai joutua asentamaan kotiin paniikkihälyttimiä, Allen kirjoittaa äänestäjilleen.