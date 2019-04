Britanniaa tuupattiin jälleen yhden jyrkänteen yli – May puhui EU-johtajille tunnin ja kuusi minuuttia

Hallitsematon brexit häilyi uhkakuvana, kun EU-johtajat sopivat keskiviikkona lisäajasta Britannian EU-erolle. EU-johtajat punnitsivat brexitin siirtämistä jo toista kertaa kuukauden sisään.

Kello 22 Suomen aikaa ei vielä ollut tiedossa, kuinka pitkän lisäajan Britannia olisi saamassa. Näytti kuitenkin selvältä, että lisäaikaa annetaan, koska kaikki maat haluavat välttää hallitsemattoman eron eli Britannian lähdön ilman erosopimusta.

Lisäaikaa oli tarkoitus antaa, jotta Britannian parlamentti ehtisi hyväksyä EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi ennen kokousta, että lykkäyksen pituus riippuisi pääministeri Theresa Mayn antamista vastauksista.

– Miten May vastaa kysymyksiin siitä, miten todennäköistä se on, että opposition kanssa pystytään sopimus tekemään ja erosopimus hyväksymään, Sipilä tiivisti matkalla kokoussaliin.

May vastaili EU-johtajien kysymyksiin yhteensä tunnin ja kuuden minuutin ajan. Sen jälkeen 27 maan päämiehet ja -naiset sulkeutuivat tekemään ratkaisuaan ja May siirtyi odottamaan muualle.

Ennakkoon odotettiin, että lisäaika olisi joustava. Britannia pääsisi EU:sta siis eroon heti erosopimuksen vahvistamisen jälkeen, eikä sen tarvitsisi roikkua jäsenenä lisäajan loppuun saakka.

Britannian aikeet arveluttivat

EU:ssa on seurattu toiveikkaina pääministeripuolue konservatiivien kädenojennusta työväenpuolueelle etsiä yhteistä brexit-ratkaisua. Juuri muuten eteenpäin ei päästäisikään, sillä parlamentti on hylännyt kaikki sen eteen tuodut vaihtoehdot.

Pääministeri Mayn neuvottelema erosopimus on hyllytetty kolme kertaa selvin luvuin.

Keskiviikkona isoin keskustelu odotti siitä, mitä brexitin viipyminen tarkoittaa EU:lle. Britannia on aloittanut valmistautumisen toukokuun lopussa pidettäviin EU-vaaleihin. Se on EU:n ehto, jotta unionin päätöksenteko toimii brexitin lopputulemasta huolimatta.

Toisaalta joissain maissa on herännyt kysymys siitä, mitä tapahtuu vaalien ja koko EU:n uskottavuudelle, jos Britannia järjestää näytösluonteiset vaalit hampaat irvessä.

EU:ssa on myös pohdittu, miten aitoa Britannian yhteistyö on, jos maa on jo toinen jalka ulkona. On pelätty, että Britannia voisi haitata päätöksentekoa.

– On esimerkiksi ollut ehdotuksia, että kolmen kuukauden välein olisi tarkastelupiste, jossa katsottaisiin, ovatko asiat edenneet. EU:n puolella olisi optio pysäyttää prosessi, Sipilä kertoi.

Toivonkipinä perumisesta elää

EU-johtajat varoivat sanomasta, että brexitin tyrkkääminen jälleen kerran eteenpäin voisi johtaa sen perumiseen. Britannian toivottaisiin jatkavan jäsenenä, mutta britit päättävät itse, toisteli muun muassa Irlannin pääministeri Leo Varadkar.

– Päätös uudesta kansanäänestyksestä tai perumisesta kuuluu brittiparlamentille, eikä meidän pidä mitenkään sekaantua, Varadkar sanoi.

EU:n ulkopuolelta arvio kuului vähän suoremmin. Norjan pääministeri Erna Solberg sanoi norjalaismedialle, että juuri nyt on vaikeaa ennustaa, tapahtuuko brexitiä.

– Toivon, että he jäisivät unioniin. En ole koskaan yrittänyt salata sitä. Mutta vastuu ratkaisun löytämisestä kuuluu Britannian poliitikoille.