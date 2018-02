Britanniaan tulossa uusi Brexitin vastainen puolue

Britanniaan tulee uusi maan EU-eroa vastustava puolue, kun rahoitusalalla aiemmin työskennelleen Chris Coghlanin perustama Renew-puolue pääsee täyteen vauhtiin.

Puolueen mukaan sillä on jo yli 300 ehdokasta valmiina osallistumaan seuraaviin parlamenttivaaleihin. Puolueen tavoitteena on saada liikkeelle 650 ehdokasta, jotta se saa ehdokkaan jokaiseen vaalipiiriin Britanniassa.

Seuraavat parlamenttivaalit ovat näillä näkymin luvassa vasta vuonna 2022, mutta monet politiikan kommentaattorit ovat arvioineet, että vaalit saattavat tulla eteen jo paljon aikaisemmin pääministeri Theresa Mayn huteran aseman ja hänen konservatiivipuolueensa sisäisten riitojen takia.

– Me tähtäämme Brexitin perumiseen ja Britannian vaikutusvaltaisen aseman palauttamiseen Euroopassa, Renew-puolue julistaa nettisivuillaan.

Puolueen mukaan Brexit-äänestyksen tulos heijastelee Britannian voimakasta, taloudellisesta epätasa-arvosta johtuvaa kahtiajakautuneisuutta. Puolue haluaa lieventää epätasa-arvoa muun muassa nostamalla minimipalkkaa ja rakentamalla lisää edullisia asuntoja. Puolue haluaa myös pohtia parempia keinoja maahanmuuton hallitsemiseksi.

– EU:n jättäminen vain huonontaisi tilannetta. Meidän pitää luopua Brexitistä nyt, kun tiedämme enemmän, puolue sanoo.

Useita kampanjoita

Coghlan oli ehdolla itsenäisenä ehdokkaana Britannian viimevuotisissa parlamenttivaaleissa, mutta ei tullut valituksi.

Viime viikkona Britanniaan on noussut useita kampanjoita, joissa vaaditaan EU-eroa koskevan kansanäänestyksen uusimista ja sitä, että Britannian parlamentin jäsenet hylkäisivät Brexit-sopimuksen, kun se myöhemmin tänä vuonna tulee parlamentin käsiteltäväksi.

Yksi kampanjoista – nimeltään Best for Britain – on saanut rahoitusta miljardööri George Sorosilta.

Myös parlamentin ylähuoneessa istuva entinen työväenpuolueen jäsen Andrew Adonis on käynnistänyt oman kampanjansa Britannian EU-jäsenyyden puolesta yhdessä Our Future, Our Choice -nuorisoryhmän kanssa.