Britannian EU-erosopimus tyrmättiin parlamentissa – kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi

Britannian parlamentin alahuone on hylännyt pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman EU-erosopimuksen murskaluvuin äänin 202–432.

Britannian ja EU:n neuvottelema erosopimus olisi ollut vakain tie Britannialle ulos Euroopan unionista. Sopimuksen hylkääminen tietää syvää epävarmuutta, ja on vaikeaa ennakoida mitä tapahtuu seuraavaksi.

Pääministeri May voi yrittää neuvotella sopimusta uudelleen EU:n kanssa tai pyytää lisäaikaa erolle.

Myös vaatimukset uudesta kansanäänestyksestä ovat pysyneet voimakkaina. Toisaalta on mahdollista, että Britannia jättää unionin ilman sopimusta.

Pääministeri May ei ole tähän mennessä kertonut, mikä on hänen varasuunnitelmansa. Suunnitelma pitää antaa parlamentille viimeistään ensi viikon maanantaina.

EU-johtajat ovat olleet haluttomia avaamaan sopimusta uudelleen. Keskusteluita saatetaan kuitenkin jatkaa, kuten Saksan ulkoministeri Heiko Maas ennakoi aiemmin päivällä.

EU:n Juncker: Britannian aikomuksista tarvitaan pikaisesti selvyys

Britannian on tarkoitus jättää unioni 29. maaliskuuta. Silloin päättyy kahden vuoden eroaika, joka käynnistyi Britannian eroilmoituksesta.

EU-parlamentti keskustelee tilanteesta heti huomenna aamulla Strasbourgin täysistunnossa.

"Määrittelee tulevaisuutta sukupolvien ajaksi"

Pääministeri Theresa May vetosi kansanedustajiin voimakkaasti vielä ennen ratkaisevaa äänestystä EU-erosopimuksesta.

May muistutti, että päätös on historiallinen, ja määrittelee maan tulevaisuutta sukupolviksi.

– Tämä on tärkein äänestys, jossa kukaan meistä on mukana poliittisen uramme aikana, May sanoi keskustelussa ennen äänestystä.

Pääministeri torjui jälleen ajatuksen uudesta kansanäänestyksestä, joka hänen mukaansa tarkoittaisi lisää jakautumista.

Lisäaika alkaa näyttää todennäköiseltä

Britannian on määrä jättää EU 29. maaliskuuta, mutta epäilyt tarvittavasta lisäajasta voimistuvat.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi STT:lle, että Britannian hallituksen seuraava liike brexit-sopimuksen kaatumisen jälkeen voisi olla ehdotus lykätä EU-eron toteutumista. Hänen mukaansa tällaiselle ehdotukselle saattaisi löytyä vastakaikua myös Euroopan unionista.

Mayn täytyy esitellä parlamentille uusi suunnitelma brexitistä viimeistään ensi maanantaina.

– Vaikea kuvitella, mitä siinä ajassa muutakaan voi keksiä. Esimerkiksi uutta kansanäänestystä varten pitäisi vähän uusien tuulien puhaltaa, Tiilikainen pohtii.

Pääministeri Mayn sopimusta vastustavat Britanniassa niin EU-eron kannattajat kuin vastustajatkin, joten erosopimusta muuttamalla on vaikea löytää ratkaisua, Tiilikainen pohtii.

– Ei siitä mihinkään pääse, että sopimuksettoman brexitin todennäköisyys on kasvanut, koska sopimusta muuttamalla on vaikea vastata niihin huoliin ja siihen sekasortoon, joita sopimus herättää.