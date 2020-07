Britannian Johnson: Paluu koko maan tiukkoihin eristystoimiin olisi viimeinen varokeino – "Se on kuin ydinasepelote, en todellakaan halua käyttää sitä"

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo Telegraphin haastattelussa, että koko maan kattavat tiukimmat eristystoimet otetaan uudelleen käyttöön vain vihonviimeisenä koronaviruksen leviämisen rajoitustoimena.

– En voi hylätä sitä työkalua (tiukat eristystoimet) sen enempää kuin hylkäisin ydinasepelotteen, pääministeri kommentoi lehden haastattelussa.

– Se on kuin ydinasepelote, en todellakaan halua käyttää sitä. En myöskään usko, että joudun siihen tilanteessa uudelleen.

Johnson on aiemmin viikolla sanonut toivovansa, että Britannia palaa "normaaliin" jouluun mennessä, vaikka maassa pelätään viruksen toista aaltoa.

Britanniassa on kirjattu kolmanneksi eniten virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on raportoitu yli 45 000 kuolemaa. Tartunnan saaneita on yli 295 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on miljoonaa asukasta kohden kuollut yli 660 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 59. Worldometerin luvut poikkeavat jonkin verran Johns Hopkinsin luvuista, ja sen sivuilla on havaittu epäjohdonmukaisuuksia tilastoinnissa.

WHO: Lauantaina jälleen päiväennätys maailman koronatartunnoissa

Lauantaina tehtiin jälleen uusi ennätys vuorokauden aikana tilastoiduissa uusissa koronavirustartunnoissa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Sen mukaan uusia tartuntoja kirjattiin lähes 260 000, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Edellinen korkein päiväluku oli perjantain noin 238 000 uutta tartuntaa.

Uusia virukseen liittyviä kuolemia tilastoitiin lauantaina WHO:n mukaan noin 7 360.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan jo noin 600 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen. Tartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu yli 14,2 miljoonaa.

Uusi koronavirus havaittiin Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP