Britannian Johnson: Selvityksen tekeminen avustajan toimista ei olisi hyvää ajankäyttöä

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan hänen avustajansa Dominic Cummingsin toimien selvittäminen ei olisi hyvää ajankäyttöä. Johnson antoi lausuntonsa parlamentin komitean kuulemisessa.

Johnsonin mukaan monet Cummingsista kirjoitetuista asioista eivät pidä paikkaansa ja että työväenpuolue hakee syytöksillään poliittisia irtopisteitä.

Johnsonin mukaan Cummings on antanut hänelle selityksen teoistaan. Johnson ei kuitenkaan kysyttäessä yksilöinyt vääriä tietoja eikä suostunut julkaisemaan Cummingsin selityksiä.

Cummings kärähti aiemmin useista koronarajoitusten rikkomisista. Hän muun muassa ajoi Lontoosta yli 400 kilometrin matkan Pohjois-Englannin Durhamiin maaliskuun lopulla, vaikka hänen vaimollaan oli koronaviruksen oireita.

Myöhemmin hän tunnusti myös ajaneensa liki sadan kilometrin edestakaisen matkan paikalliseen hoitolaan tarkistuttamaan näkönsä.

Johnson on puolustanut kiisteltyä avustajaansa ja tämä itse on kieltäytynyt eroamasta, vaikka sitä ovat vaatineet myös kymmenet konservatiivipuolueen kansanedustajat.

Konservatiivien suosio pudonnut

Skandaalin vuoksi Johnsonin suosio on hautautunut pohjamutiin. The Timesissa julkaistun mielipidemittauksen mukaan konservatiivien johto työväenpuolueeseen nähden on kaventunut viikossa yhdeksän prosenttiyksikköä. Kyseessä on suurin pudotus vuosikymmeneen.

YouGovin tekemän kyselyn mukaan konservatiivien kannatus putosi neljä prosenttiyksikköä 44 prosenttiin samalla kun työväenpuolue kiri viisi prosenttiyksikköä 38 prosenttiin.

Daily Mailin kyselyssä Johnsonin oma henkilökohtainen kannatus on puolestaan pudonnut muutamassa päivässä olemattomiin.

Lisäksi mittausten mukaan valtaosa briteistä kokee, että Cummingsin käytös on vienyt uskottavuutta hallituksen koronatoimilta. Valtaosa kansasta haluaisi myös erottaa Cummingsin.