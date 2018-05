Britannian Johnson vierailee Washingtonissa – asialistalla muun muassa Iranin ydinsopimus

Britannian ulkoministeri Boris Johnson aloittaa sunnuntaina kaksipäiväisen vierailun Washingtonissa. Britannian ulkoministeriön mukaan asialistalla on muun muassa Iranin ydinsopimus, Syyria ja Pohjois-Korea.

Johnson tapaa vierailunsa aikana muun muassa Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen ja kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut irtisanoa Yhdysvallat vuonna 2015 solmitusta ydinsopimuksesta. Hänen on tehtävä päätös asiasta ensi viikon lauantaihin mennessä. Trump on moittinut useasti sopimusta huonoksi.

Muun muassa Britannia on toistuvasti kehottanut Trumpia pysymään sopimuksessa.

Iran uhkasi aiemmin tässä kuussa hylätä ydinohjelmaansa rajoittavan kansainvälisen sopimuksen, jos Yhdysvallat sanoutuu irti siitä. Iranin Yhdysvaltain-lähettiläs Hamid Baeidinejadin mukaan sopimusta ei käytännössä enää ole, jos Yhdysvallat irtautuu siitä.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Iran, Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Venäjä, Kiina, Saksa ja EU. Iran sitoutui sopimuksella muun muassa vähentämään uraanin rikastamisessa käytettävien sentrifugien määrää.