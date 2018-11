Britannian hallituksen kuohunta brexit-sopimuksen ympärillä jatkuu torstaina nähtyjen ministerien irtisanoutumisten jäljiltä. Pääministeri Theresa May jatkaa kamppailuaan sopimuksen hyväksyttämiseksi parlamentissa, ja monien mielestä pääministerin poliittinen ura ja maan hallituksen kohtalo riippuu hänen onnistumisestaan.

Sanomalehti Daily Telegraphin mukaan Mayn hallitusliittolainen, Pohjois-Irlannin DUP on uhannut äänestävänsä sopimusta vastaan. Puolueella on hallussaan 10 parlamenttipaikkaa ja se on toiminut vaa'ankielenä Mayn hallituksen tukena. Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakysymys on ollut neuvotteluiden vaikein asia.

May tyrmää omantunnon mukaisen äänestyksen

Puheradio LBC:llä esiintynyt May vakuutteli kuitenkin perjantaina aamulla, että DUP on yhä hallituksen tukena. Lähetyksessä May kertoi uskovansa "sydänjuuriaan myöten" brexit-sopimukseensa.

May myös tyrmäsi mahdollisuuden vapaaseen äänestykseen, jossa hallituksen jäsenten sallittaisiin äänestää omantuntonsa mukaisesti ilman ryhmäkuria.

– Kabinetilla on yhteinen vastuu maastamme. Hallituksen linja on hallituksen linja, May sanoi.

Daily Telegraphin mukaan Mayn linjaus voi johtaa hallituksen kabinettiin kuuluvan kansainvälisen kehityksen ministerin Penny Mordauntin eroon. Mordaunt on ajanut brexit-sovusta omantunnon mukaista äänestystä parlamentissa.

Kabinetista erosivat torstaina brexit-ministeri Dominic Raab ja työministeri Esther McVey. Lisäksi erostaan ilmoittivat kabinettiin kuulumattomat ministerit Suella Braverman ja Shailesh Vara, uutisoi muun muassa BBC.