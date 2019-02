Britannian May lupaa parlamentin saavan päättää, voiko EU-ero tapahtua sopimuksetta tai lykätäänkö koko prosessia

Britannian pääministerille Theresa Maylle on tulossa jännittävä maaliskuu. Konservatiivipääministeri lupaa parlamentin alahuoneelle tilaisuuden äänestää EU-erosopimuksesta uudelleen maaliskuun 12. päivänä, mihin mennessä hän toivoo saavansa EU:n kanssa neuvoteltua uusiksi järjestelyt Irlannin vastaisesta rajasta. Aiempi versio sopimuksesta ei kansanedustajille kelvannut.

Jos uudessa äänestyksessä käy Mayn kannalta yhtä köpelösti kuin viimeksi, seuraavaksi päiväksi on luvassa äänestys sopimuksettoman eron mahdollisuudesta. Mikäli sopimukseton ero tyrmätään, 14. maaliskuuta vuorossa on äänestys eron lyhyestä lykkäämisestä.

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti Britannian on määrä heiluttaa hyvästit EU:lle maaliskuun 29. päivänä.

Pääministerin toiveissa on, että sopimus kelpaa kansanedustajille, jolloin äänestyskerrat jäisivät yhteen. Hän on jatkuvasti korostanut, ettei toivo prosessiin minkäänlaisia viivästyksiä.

Samaa viestiä May on tänään toistanut myös parlamentin alahuoneelle. Lisäksi hän vakuutteli uskovansa, että jos ero tapahtuu ilman sopimusta, pakon edessä sekin onnistutaan hoitamaan menestyksekkäästi.

Joka puolella omat pelkonsa

Mayn mukaan hänen uusien suunnitelmiensa tavoitteena on rauhoitella kansanedustajia, jotka pelkäävät ajan loppuvan kesken. Niin brittiparlamentin kuin EU:nkin edustajat ovat toistuvasti huomauttaneet, että mitä lähemmäs eropäivä tulee, sitä todennäköisemmältä sopimukseton ero näyttää.

Sopimukseton ero huolettaa myös ministereitä. Useat Mayn ministerit ovat viime päivinä ilmoittaneet aikovansa erota, jos May ei sulje sopimuksetonta eroa pois vaihtoehdoista. May ei ole vielä suostunut tiukentamaan linjaansa, sillä hän on sanonut uskovansa, että sopimuksettoman eron riski parantaa hänen neuvotteluasemaansa EU:n kanssa.

Konservatiivien EU-kriittinen siipi kiivastuisi lykkäyksestä. Brexitiä hartaasti ajavat kansanedustajat pelkäävät, että ero joko peruuntuu tai vähintään väljähtyy.

Eilen jo valmiiksi sekaista soppaa hämmensi työväenpuolue, joka ilmoitti tukevansa toista kansanäänestystä EU-erosta. Oppositiojohtaja Jeremy Corbyn taipui pitkän painostuksen alla ja ilmoitti, että puolue on valmis uuteen kansanäänestykseen.

Corbyn on tänään tarkentanut, että jos May ei saa parlamenttia tukemaan sopimusta, työväenpuolue haluaa kansanäänestyksen selvittääkseen, kokeeko kansa saaneensa sen brexitin, jonka puolesta se kesäkuussa 2016 äänesti.

Ministerit uhanneet erolla

Brittilehdet kertoivat aiemmin, että uusi joukko brittiministereitä uhkaa erolla, jos Britannia irtautuu EU:sta ilman sopimusta. May suututti ministerit ilmoittamalla aiemmin, että sopimukseton ero Britanniasta voisi olla mahdollinen.

Erolla uhkaavat ministerit vaativat, että May neuvottelisi Brysselissä brexitin lykkäystä, jos May ei onnistu saamaan läpi Britannian vaatimia myönnytyksiä.

Kolme ministeriä kertoi mahdollisesta erostaan Daily Mailissa tänään julkaistussa kirjoituksessa.

– Me kaikki sovimme, että emme voisi olla osa hallitusta, joka antaa maan lähteä EU:sta ilman sopimusta, sanoi kulttuuri- ja mediaministeri Margot James BBC:n haastattelussa.

Jamesin lisäksi erolla uhkasivat elinkeinoelämästä vastaava ministeri Richard Harrington ja energiaministeri Claire Perry. Viikonloppuna kolme muuta ministeriä oli tehnyt samanlaisen uhkauksen. Yhteensä jopa 15 ministerin kerrotaan olevan valmiita eroamaan.