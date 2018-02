Britannian May tyrmäsi vihjailut EU-eron perumisesta ja toisesta brexit-äänestyksestä

Pääministeri Theresa Mayn mukaan Britannian ja EU:n on viipymättä aloitettava neuvottelut turvallisuusyhteistyön järjestämisestä Britannian EU-eron jälkeen. Münchenin turvallisuuskokouksessa puhunut May haluaa osapuolten välille sopimuksen, joka säilyttäisi molemmille hyödyllisiä nykykäytäntöjä muun muassa tietojenvaihdossa sekä poliisiyhteistyössä.

Mayn mukaan uuden turvallisuussuhteen pitäisi olla toiminnassa jo vuonna 2019.

– Mikään ei saa estää meitä pitämästä kansalaisiamme turvassa. Emme voi viivyttää neuvotteluja tästä, nyt on edettävä nopeasti kohti sopimusta, May sanoi.

Pääministerin mukaan neuvotteluissa pitäisi keskittyä käytännönläheisiin ratkaisuihin eikä tuijottaa rakenteisiin. Menestyminen vaatii "aitoa poliittista tahtoa" molemmilta osapuolilta sekä molempien itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Epäonnistuminen olisi huono lopputulos.

– Se vahingoittaisi meitä molempia ja asettaisi kansalaisemme vaaraan, johtajina emme voi sitä sallia, May sanoi.

May myönsi, ettei turvallisuussopimuksesta EU:n ja sen ulkopuolisen maan kanssa ole kokemusta, mutta mikä onnistuu kauppapolitiikassa, sen pitäisi onnistua myös turvallisuudessa.

Ulkoisen turvallisuuden osalta May näkisi myös tulevaisuudessa mahdollisena, että Britannia osallistuisi EU:n sotilaallisiin operaatioihin, jos se on molempien osapuolten edun mukaista. Hänen mukaansa Britannia on myös halukas ylläpitämään vuoropuhelua EU:n kanssa yhteistyöstä pakotelinjauksissa.

May vakuutti puheessaan Britannian olevan brexitin jälkeen yhtä sitoutunut Euroopan turvallisuuteen kuin ennen. Vihjailut brexitin perumisesta hän kuitenkin päättäväisesti tyrmäsi.

– Toinen kansanäänestys tai perääntyminen ei tule kysymykseen, me jätämme EU:n, May sanoi.