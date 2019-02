Britannian Mayn EU-erosuunnitelma ei kelpaa parlamentille – äänestys päättyi 303–258

Missä on Theresa May? Britannian pääministeri ei itse ollut kuulemassa kiusallista äänestystulosta torstai-iltana, kun parlamentin alahuone äänesti tuestaan hallituksen suunnitelmille EU-eron seuraavista askeleista. Symbolinen äänestys päättyi hallitusta vastaan luvuin 303–258.

Oppositiossa istuvan työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn totesi BBC:n mukaan päätöksen jälkeen pitävänsä yllättävänä sitä, ettei pääministeri itse ollut edes läsnä kuulemassa tulosta. Corbyn myös vaati Mayta paikalle ja tunnustamaan alahuoneelle, että nyt käsillä ollut brexit-strategia on epäonnistunut.

Konservatiivipuolueen euroskeptikot jättivät äänestämättä, sillä heidän mielestään hallitus pyrki sulkemaan pois sopimuksettoman eron mahdollisuuden. Hallitus puolestaan korosti ennen äänestystä, että häviö huonontaisi Mayn neuvotteluasemia unionin kanssa merkittävästi.

Kello käy, kello käy

May ei ollut illan ainoa häviäjä. Myös Skotlannin kansallispuolueen SNP:n tekemä ja liberaalidemokraattien tukema aloite EU-eron siirtämisestä ainakin kolmella kuukaudella hävisi äänestyksessä. Samoin kävi työväenpuolueen vaatimukselle järjestää lopullinen äänestys sopimuksesta helmikuun lopussa tai järjestää uusi äänestys, jossa kansanedustajat voivat ottaa kantaa eroprosessissa etenemiseen.

Britannian on määrä jättää unioni maaliskuun 29. päivänä, eli aikaa sopia askelmerkeistä on vain muutamia viikkoja. Toisten pelkona ja toisten haaveena on edelleen, että ero tapahtuu kertarysäyksellä ilman siirtymäaikaa ja sopimusta.