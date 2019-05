Britannian Theresa May nieli kyyneleitä ja ilmoitti eroavansa – uudeksi puoluejohtajaksi ehdolla olevan ex-ulkoministeri Boris Johnsonin mukaan EU-ero on nyt toteutettava

Britannian pääministeri Theresa May eroaa konservatiivipuolueen johdosta perjantaina 7. kesäkuuta. Hän jatkaa pääministerinä kunnes uusi johtaja on valittu. May on siis yhä pääministeri, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee Britanniassa kesäkuun alussa.

– Kadun ja tulen aina katumaan syvästi sitä, etten kyennyt toteuttamaan brexitiä, May sanoi virka-asuntonsa edustalla Downing Streetillä.

Aivan lausuntonsa lopuksi liikuttunut May kertoi ääni murtuen pääministerin viran hoitamisen olleen hänelle suuri henkilökohtainen kunnia. Hän muistutti olleensa vasta toinen, mutta ei varmasti viimeinen nainen Britannian pääministerinä.

Paine Mayn erolle kasvoi merkittävästi viime päivinä sen jälkeen kun hänen omat puoluetoverinsa nousivat kapinaan hänen tuoreinta brexit-suunnitelmaansa vastaan.

May on yrittänyt pitää hengissä ja kuorruttaa uudelleen erosopimustaan, jonka parlamentti on jo kolmesti hylännyt. Myös kompromissiyritykset oppositiossa olevan työväenpuolueen kanssa ovat kariutuneet tuloksettomina.

– Uskon, että oli oikein jatkaa, vaikka onnistumisen mahdollisuudet vaikuttivat vähäisiltä. Nyt minulle on kuitenkin selvää, että on maan edun mukaista, että yrittämistä jatketaan uuden pääministerin johdolla, May sanoi.

Uusi johtaja selvillä 20. heinäkuuta mennessä

Kisa konservatiivipuolueen seuraavasta johtajasta alkaa virallisesti Mayn eron jälkeen. Puolueen mukaan uuden johtajan ja siten myös pääministerin nimi pitäisi olla selvillä ennen parlamentin kesätaukoa eli 20. heinäkuuta mennessä.

Ehdokasnimitykset vahvistetaan puolueen mukaan kesäkuun puoliväliin mennessä. Mukaan on jo ilmoittautunut entinen Lontoon pormestari ja ulkoministeri Boris Johnson. Kovaa brexitin kannattajaa pidetään tällä hetkellä ennakkosuosikkina.

Johnson kiitteli aiemmin kovin sanoin arvostelmaansa Mayta "stoalaisesta" työstä Britannian ja konservatiivipuolueen hyväksi.

– Nyt meidän on aika noudattaa hänen kehotustaan: yhdistyä ja toteuttaa brexit, Johnson tviittasi.

Eilen pidetyissä EU-vaaleissa suurvoittoon matkalla olevan uuden brexit-puolueen Nigel Farage puolestaan totesi Mayn arvioineen väärin ilmapiirin puolueessaan ja koko Britanniassa. Hänen mukaansa konservatiivipuolueesta on joutunut lähtemään jo kaksi johtajaa, jotka ovat olleet perimmiltään EU-myönteisiä.

– Puolue joko ottaa tästä opikseen tai kuolee, Farage tviittasi.

Johnsonin lisäksi mahdollisia nimiä Mayn seuraajaksi ovat myös muun muassa ulkoministeri Jeremy Hunt, sisäministeri Sajid Javid, alahuoneen johtajan paikalta eronnut Andrea Leadsom sekä entinen brexit-ministeri Dominic Raab.