Britannian alkoi tilastoida myös hoivakotien koronakuolemia – lukuihin raju kasvu

Britannian terveysviranomaiset alkoivat keskiviikkona tilastoida koronavirustietoihin myös hoivakotien lukuja. Koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrään tuli heti raju kasvu.

Tiistaina Britannia kertoi 586 uudesta varmistetusta kuolintapauksesta. Keskiviikkona uusia varmistettuja koronaviruksen aiheuttamia kuolemia oli 4 419.

Britanniassa on lähes 67 miljoonaa asukasta. Miljoonaa asukasta kohti Britanniassa on nyt kuollut Worldometers-sivuston mukaan 384 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 37.

Yhteensä Britanniassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 26 097 ihmistä. Se on Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen kolmanneksi eniten koko maailmassa. Britanniassa on koronavirustartunnan saanut 165 221 ihmistä. Uusia tartuntoja oli keskiviikkona 4 076.

Italiassa yli 27 000 kuollutta

Italiassa uusia koronaviruksen aiheuttamia kuolintapauksia oli keskiviikkona 323. Se oli 59 vähemmän kuin tiistaina. Italiassa on koronavirukseen kuollut 27 682 ihmistä. Italiassa on yli 60 miljoonaa asukasta ja miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen on maassa kuollut nyt 458 ihmistä.

Italiassa varmistettuja koronavirustartuntoja oli keskiviikkona 203 591, joista uusia tapauksia 2 086.

Ranskan terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona 427:stä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Ranskassa koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on nyt yhteensä 24 087.

Sen sijaan optimistisempia lukuja oli sairaaloista, joissa on ollut viime päivinä 650 koronaviruspotilasta entistä vähemmän. Lisäksi tehohoitoa tarvitsevien määrä oli laskenut 180 potilaalla.