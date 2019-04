Britannian brexit-lykkäyspyyntö herättää tyytymättömyyttä EU-maissa

Britannian tuorein brexitin lykkäyspyyntö kesäkuun 30. päivään asti on herättänyt tyytymättömyyttä EU-maiden johdoissa. Saksan ja Hollannin mukaan britit ovat jättäneet vastaamatta moniin EU-maiden esittämiin keskeisiin kysymyksiin.

– Tämä on vaikea tilanne. On yhä monia kysymyksiä, joita tulisi selventää Lontoossa, kommentoi Saksan ulkoministeri Heiko Maas toimittajille G7-maiden kokouksen edellä Ranskan Dinardissa.

Saman sanoman välitti Hollannin pääministeri Mark Rutte.

– Tänään lähetettiin kirje, joka minun nähdäkseni ei vastaa EU:n pyyntöön saada lisätietoja. Toivon, että vastausten saaminen näihin kysymyksiin on mahdollista, Rutte kommentoi lehdistötilaisuudessa.

Joustava lisäaika mahdollinen vastaus

Vuoden mittainen joustava lisäaika, saattaa olla Euroopan unionin vastaus Britannian pyyntöön lykätä brexitiä toistamiseen.

Huippukokouksia johtava Donald Tusk on ehdottanut jäsenmaille, että Britannialle annettaisiin vuoden mittainen pidennys. Kyse olisi joustavasta pidennyksestä, jota kutsutaan EU-piireissä nimellä "flextension". Britannian voisi jättää EU:n koska tahansa vuoden aikana.

– Jos he ovat valmiita kesäkuun loppuun mennessä, silloin he lähtevät. Jos he ovat valmiita 22. toukokuuta, he lähtevät silloin, EU-lähde selvitti Brysselissä.

Näin EU-johtajien ei tarvitsisi kokoontua kuukauden välein päättämään uudesta lisäajasta.

Ehdotus esiteltiin jäsenmaille tänään perjantaina, eikä vielä tiedetä, hyväksyvätkö 27 jäsenmaata sen. Lisäajasta on tarkoitus päättää brexit-hätäkokouksessa ensi viikon keskiviikkona. Päätöksiä pitää tehdä, koska muutoin Britannia jättää EU:n hallitsemattomasti kaksi päivää myöhemmin eli perjantaina 12. huhtikuuta.

Britannian pääministeri Theresa May esitti tänään pyynnön brexitin lykkäämisestä kesäkuun loppuun. Hallitus valmistelee EU-vaalien järjestämistä, mutta tarkoituksena on päästä sopuun erosopimuksesta ennen vaalipäivää, jolloin vaalit voitaisiin perua.

EU on aiemmin edellyttänyt Britannialta uskottavaa selitystä, miksi lisäaikaa tarvittaisiin. EU-johtajien odotetaan nyt punnitsevan, riittääkö se uskottavaksi syyksi, että puolueet ovat aloittaneet keskustelun yli hallitus-oppositiorajojen.

"Meidän pitäisi olla niin vaikeita kuin mahdollista"

Mutta voiko siitä olla vahinkoa EU:lle, että haluton maa roikkuu sen päätöksenteossa mukana varsinkin kriittisenä vaalivuonna? Pääministeripuolue konservatiivien kansanedustaja Jacob Rees-Mogg puki ajatuksen sanoiksi perjantaina varsin suoraan:

– Jos pitkä lisäaika jättää meidät jumiin EU:hun, meidän pitäisi olla niin vaikeita kuin mahdollista. Me voisimme käyttää veto-oikeutta mihin tahansa budjetin menolisäykseen, estää oletetun EU-armeijan ja blokata herra Macronin lähentymissuunnitelmat, eroa kannattava Rees-Mogg tviittasi.

EU-lähteen mielestä unionissa ei silti olla erityisen huolestuneita.

– Totta kai voisi käydä vähän kiusalliseksi, jos olet epäaidossa yhteistyössä. Pääministeri May kirjoittaa kuitenkin kirjeessään vilpittömästä yhteistyöstä.