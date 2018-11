Britanniassa brexit-ministeri Dominic Raab on eronnut brexit-sopimusluonnoksen vuoksi. Raabin mukaan hänen oli pakko erota, koska hän ei voi hyväksyä sovun ehtoja.

– En pysty sovittamaan ehdotetun sopimuksen ehtoja niihin lupauksiin, joita teimme maalle julistuksessamme, Raab sanoi erokirjeessään, jonka hän julkaisi Twitterissä.

– Uskon, että hallituksen Pohjois-Irlannille ehdottama sääntely muodostaa erittäin todellisen uhan Britannian yhtenäisyydelle.

Raabin mukaan kovan rajan välttäminen Pohjois-Irlannissa tuo mukanaan sen, että EU:lla olisi veto-oikeus Britannian lähtöön unionista.

– Mikään demokraattinen kansakunta ei ole koskaan suostunut sopimukseen, joka ei tarjoa mitään demokraattista kontrollia sovellettaviin lakeihin tai mahdollisuutta päättää sopimuksen lopettamisesta, Raab perusteli.

Ennen Raabia hallituksen jätti Pohjois-Irlannin asioista vastaava ministeri Shailesh Vara. Pääministeri Theresa Mayn on määrä antaa parlamentille lausunto sopimuksesta myöhemmin tänään.

Konservatiivipuolueen lähteiden mukaan Raabin lähtö on valtava isku Mayn hallitukselle ja kertoo siitä, ettei Raab ole kokenut tulleensa kuulluksi neuvotteluissa, kertoo BBC

Brexit-sopimuksen virallinen ratifiointi vaatii sekä EU-parlamentin että Britannian parlamentin hyväksynnän. Britannian parlamentin alahuoneen on määrä käsitellä asiaa joulukuussa.

Punnan kurssi lähti syöksyyn Raabin eroilmoituksen jälkeen. Punnan arvo on laskenut tänään merkittävästi suhteessa sekä dollariin että euroon.

EU-johtajat koolle

EU-johtajat kutsutaan ylimääräiseen huippukokoukseen käsittelemään brexit-sopimusta 25. marraskuuta, jos mitään kummallista ei tapahdu, kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier luovutti lähes 600-sivuisen erosopimuksen Tuskille aamun tiedotustilaisuudessa.

Britannian hallitus hyväksyi erosopimuksen osaltaan eilen illalla.

EU-maat perkaavat sopimusta nyt kukin tahoillaan. Suurlähettiläät 27 maasta tapaavat viikon loppuun mennessä.

– Toivon, että kommentteja ei ole liiaksi, Tusk sanoi.

Suurlähettiläät keskustelevat myös mandaatista, joka komissiolle annetaan tulevan suhteen julistuksen neuvottelemiseen. Komission tavoitteena on sopia julistuksesta tiistaihin mennessä.

– Sitä seuraavan 48 tunnin aikana jäsenmailla on aikaa arvioida sitä (tulevaisuusjulistusta), Tusk selitti.

EU-maiden korkeat virkamiehet sherpat viimeistelevät työn ensi viikon torstaina, jotta kaikki on valmista sunnuntain huippukokousta varten.

Virallinen ratifiointi vaatii sekä EU-parlamentin että Britannian parlamentin hyväksynnän.

Britanniassa erosopimuksen pureskelu jatkuu tänään maan parlamentissa, jossa pääministeri Theresa May antaa siitä lausunnon.

Skotlannin pääministeri ennakoi Mayn lähtevän

Britanniassa brexit-sopimusluonnoksen arvostelu on ollut kiivasta. Skotlannin alueparlamentin pääministeri Nicola Sturgeon sanoi suoraan televisiossa, ettei usko pääministeri Theresa Mayn olevan enää vallassa, kun Britannia jättää EU:n maaliskuun lopussa.

– Uskon, että hänen kielenkäytöstään hallituksen yhteisestä päätöksestä, joka ei ollut yksimielinen päätös, voi jo päätellä jotain. En ymmärrä, miten hän saisi tämän sopimuksen läpi alahuoneessa, Sturgeon sanoi BBC:n mukaan.

Kiivaana brexitin kannattajana tunnettu konservatiivien John Redwood antoi hänkin täyslaidallisen Twitterissä.

– Tämä ei ole mikään sopimus. Tämä on yhteisymmärrys vetäytymisestä, jolla meidät sidotaan ja pannaan maksamaan. Rahojen vastineeksi emme saa mitään. Se sitoo meidät tulliliittoon ja yhteismarkkinoihin, jotka olemme sopineet jättävämme, eikä mikään takaa, että pääsemme joskus irti, Redwood tykitti.

Toinen konservatiivien kiivas brexitin kannattaja Daniel Hannan puolestaan sanoi Sun-lehdessä sopimuksen olevan "kiirastuli" joka on jopa EU:hun jäämistä huonompi vaihtoehto.

– Bryssel on tehnyt tämän erittäin selväksi: mikään ei muutu, paitsi se, että Britannia menettää komissaarinsa, euroedustajansa ja äänivaltansa komissiossa. Ei kai kukaan, kannattipa sitten lähtemistä tai jäämistä, voi hyväksyä tällaista sopimusta.

– Meillä on kuitenkin vielä aikaa korjata asemaamme. Sen jälkeen kun tästä tulee sopimus, se on sitova. Niiden kansanedustajien, jotka vastustavat nykyistä lähestymistapaa, on nyt aika toimia. Toista tilaisuutta ei tule, Hannan tykitti.