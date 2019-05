Britannian hallitus myönsi: maan on pakko osallistua EU-vaaleihin – brexit-umpikujasta ei löydy ulospääsyä ennen vaalipäivää

Britanniassa hallitus on myöntänyt, että maan on osallistuttava eurovaaleihin, sillä sopua EU-erosta ei ehditä saada aikaan ennen vaalipäivää. Pääministeri Theresa May on aiemmin sanonut, että maa voi vielä välttää tämän kuun lopulla häämöttävät vaalit, jos brexitistä löytyy sopu viime hetkellä.

Mayn tiedottajan mukaan hallitus toivoo nyt, että erosopimus saataisiin hyväksyttyä ennen kuin uudet europarlamentaarikot aloittavat työnsä Brysselissä.

– Pääministeri on syvästi pahoillaan, että emme ole lähteneet EU:sta ajallaan eli 29. maaliskuuta mennessä, ja sen seurauksena meidän on osallistuttava eurovaaleihin, Mayn tiedottaja sanoi Guardianin mukaan.

Pääministeriä sijaistavan David Lidingtonin mukaan hallitus pyrkii mahdollisimman pikaiseen sopuun, ja "ideaalitilanteessa" uusien brittimeppien ei tarvitsisi aloittaa työssään lainkaan.

Britannian EU-eroprosessi on pahasti jumissa, sillä maan parlamentti on hylännyt hallituksen neuvotteleman erosopimuksen jo kolme kertaa. May on yrittänyt löytää ulospääsyä umpikujasta, mutta opposition kanssa käydyt neuvottelut ovat olleet tuloksettomia.

EU-maiden johtajat ovat myöntäneet eroneuvotteluihin lisäaikaa lokakuun loppuun saakka.

Vaalikentille lähtö ei konservatiiveja houkuta

Useat brittipuolueet ovat jo aloittaneet EU-vaalikampanjoinnin, mutta Mayn konservatiivit eivät ole vielä vaalikentille lähteneet. Guardianin mukaan puolue pohtii edelleen, pitäisikö sen järjestää virallinen kampanja-avaus, sillä osa puolueen kansanedustajista suhtautuu vastentahtoisesti kampanjointiin eikä puolueella ole esittää selvää brexit-linjaa äänestäjille.

Kyselyjen mukaan konservatiivien ääniä on valumassa EU-vastaisen Nigel Faragen perustamalle brexit-puolueelle. Myös oppositiopuolue labour on vaikeuksissa, sillä se ei ole osannut ottaa selvää kantaa mahdolliseen toiseen EU-kansanäänestykseen. Haparoiva linja on suututtanut monet puolueen jäsenet.

EU-parlamenttiin valitaan 751 edustajaa. Jos Britannian EU-ero toteutuu, osa briteiltä jäävistä meppipaikoista jaetaan uudelleen jäsenmaiden kesken. Suomi saisi Britannialta yhden lisäpaikan.