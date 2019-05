Britannian hallitus myönsi: maan on pakko osallistua EU-vaaleihin

Britanniassa hallitus on myöntänyt, että maan on osallistuttava eurovaaleihin, sillä sopua EU-erosta ei ehditä saada aikaan ennen vaalipäivää. Pääministeri Theresa May on aiemmin sanonut, että maa voi vielä välttää tämän kuun lopulla häämöttävät vaalit, jos brexitistä löytyy sopu viime hetkellä.

Mayn tiedottajan mukaan hallitus toivoo nyt, että erosopimus saataisiin hyväksyttyä ennen kuin uudet europarlamentaarikot aloittavat työnsä Brysselissä. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.

Britannian eroprosessi on pahasti jumissa, sillä maan parlamentti on hylännyt hallituksen neuvotteleman erosopimuksen jo kolme kertaa. May on yrittänyt löytää ulospääsyä umpikujasta, mutta opposition kanssa käydyt neuvottelut ovat olleet tuloksettomia.

Useat brittipuolueet ovat jo aloittaneet EU-vaalikampanjoinnin, mutta Mayn konservatiivit eivät ole vielä vaalikentille lähteneet.