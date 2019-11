Britannian hovi tarpoo ongelmasta toiseen, kun veren haistava media piirittää kuninkaallista perhettä

Englannin kuningattaren pojan, prinssi Andrew'n haastattelu BBC:llä on viimeisin niitti Britannian hovin surkeasti sujuvaan julkisuuden hallintaan. Viime lauantaina näytetyssä haastattelussa prinssi selitteli suhdettaan edesmenneeseen, seksuaalirikoksista syytettyyn ja tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin ja epäonnistui pahoin. Prinssi niin ikään kiisti syytökset, että olisi takavuosina hyväksikäyttänyt alaikäistä tyttöä seksuaalisesti.

Esimerkiksi Guardian on luonnehtinut haastattelua tuhoisaksi, Telegraph puolestaan kuvasi sitä sietämättömäksi ja tuskalliseksi.

BBC muun muassa toi esille, että prinssi ei haastattelussa katunut ystävyyttään Epsteinin kanssa. CNN:llä ohjelmaa kutsuttiin suhdetoimintapainajaiseksi. Washington Postissa arvioitiin, että haastattelusta koitui prinssille korjaamatonta vahinkoa.

Ainakin Sun, Daily Mail ja Guardian ottivat käyttöön prinssin vähemmän imartelevan takavuosien lempinimen Randy Andy ja julkaisivat muun muassa vanhoja kuvia naisten kanssa juhlineesta prinssistä. Randy tarkoittaa himokasta.

Kuningatar vihelsi pelin poikki nopeasti, ja Andrew hyllytettiin keskiviikkona. Lausunnossaan prinssi tosin kertoi pyytäneensä itse kuningattarelta lupaa jäädä syrjään julkisista tehtävistään. Brittimedialta ei kulunut kuin hetki, kun se oli leimannut prinssin hylkiöksi.

Tv-kameran eteen vastoin neuvoja

On epäselvää, miksi Andrew ryhtyi kohtalokkaaseen haastatteluun. Guardianin mukaan prinssin esikunnassa oli vastakkaisia näkemyksiä, pitäisikö haastatteluun suostua. Prinssin neuvonantajista yksi irtisanoutui sen jälkeen, kun hän oli suositellut, että prinssi ei myöntäisi haastattelua.

Toisen neuvonantajan kerrotaan olleen voimakkaasti haastattelun kannalla. Hänen työsuhteensa on nyt vaakalaudalla. Mitä ilmeisimmin prinssi itse ei ymmärtänyt lainkaan, millaisen riskin otti.

Prinssillä on ollut aikaa harjoitella Newsnight-ohjelman haastattelua, sillä näin epätavallista lähetystä valmistellaan kuukausia. Vain prinssi ja hänen lähipiirinsä pystyvät vastaamaan kysymykseen, millä tavalla tämä valmistautui lähes tunnin mittaiseen ohjelmaan ja millä tavalla viestinnän ammattilaiset ja juristit mahdollisesti prinssiä valmensivat.

Vainu prinssin perässä

Jos kuninkaallinen perhe kuvittelee, että prinssin piilottaminen julkisuudelta rauhoittaa tilanteen, se luultavasti erehtyy. Vallanpitäjiin ja eliittiin ärhäkkäästi suhtautuva, veren haistava brittimedia kaivaa jo nyt täyttä häkää lisää maata Andrew'n jalkojen alta.

Ihmetellään, miten prinssi rahoittaa ylellisen elämänsä, miljoonakiinteistöt, luksusautot, matkustelun, arvokellot ja niin edelleen. Prinssi saa kuningattarelta vuotuisena määrärahana kolmisensataatuhatta euroa. Tämän lisäksi hänellä on eläketuloja palveluksestaan kuninkaallisessa laivastossa. "Silti hän onnistuu nauttimaan miljardöörin elämäntavasta", kirjoittaa Sun.

Nyt kysytään, ketkä ovat prinssin vaikutusvaltaisia kumppaneita, jotka mahdollisesti tukevat prinssiä taloudellisesti ja joiden kanssa prinssi vaihtaa palveluksia tai hoitaa bisneksiä. Prinssin nimi on yhdistetty enemmän tai vähemmän epämääräisiin tahoihin muun muassa Lähi-idässä ja entisestä Neuvostoliitosta irtautuneissa maissa, kuten Kazakstanissa ja Azerbaidzhanissa. Osa prinssin edustustehtäviksi laskettavista menoista katetaan veronmaksajien rahoin.

Mielipidemittauksissa prinssi Andrew on hovin epäsuosituin jäsen.

Harryn ja Meghanin avautuminen

Britannian hovin viimeaikaisen kompuroinnin julkisuudessa sysäsivät liikkeelle huhut prinssiveljesten, Harryn ja Williamin sekä heidän puolisoittensa viileistä väleistä.

Kuninkaallisia seuraavat toimittajat ovat jo pidempään uskoneet, että William olisi kyseenalaistanut pikkuveljensä vaimovalinnan, eivätkä pariskuntien poseeraukset yhteiskuvissa ole hälventäneet epäilyjä.

Prinssi Harry vahvisti ongelmat veljesten suhteessa kuukauden takaisessa ITV-kanavan An African Journey -dokumentissa. Siinä prinssi kertoi, että veljekset kulkevat "eri poluilla". Tarkemmin Harry ei avannut veljesten välejä. Herttuatar Meghan puhui julkisuuden kovista paineista, kielteisestä mediahuomiosta ja jaksamisestaan.

Ota iskut vastaan

Harry ja Meghan ovat olleet valtavan huomion kohteena seurustelustaan saakka. Aluksi kaikki sujui kuin viestintätoimiston suunnitelmassa. Rakkaus ja romantiikka huipentuivat satuhäihin puolitoista vuotta sitten ja pian häiden jälkeen kerrottuun raskausuutiseen.

Silti julkisuus alkoi olla yhä kielteisempää ja raaempaa, ja etenkin herttuattaren toiminnasta löytyi jatkuvaa arvostelun ja piikittelyn aihetta.

Pariskunta onkin käynnistänyt oikeusjuttuja mediaa vastaan, sillä se katsoo tiedotusvälineiden muun muassa loukanneen pariskunnan yksityisyyttä.

Prinssi Harry antoi lokakuun alussa lausunnon, jossa hän kertoi menettäneensä ensin äitinsä ja joutuvansa nyt seuraamaan, kuinka hänen puolisonsa on samojen voimien eli median riepottelema.

– Valitettavasti vaimoni on joutunut uhriksi armottomien brittitabloidien kampanjassa, joka vain pahentui hänen raskautensa aikana ja sen jälkeen, kun poikamme syntyi. Olen todistanut liian pitkään vaimoni kärsimystä, prinssi sanoo.

Vaikka prinssi Harry on edelleen suosittu ja vaikka pariskunta käyttää taidokkaasti viestinnässään sosiaalista mediaa, ei taistelu perinteistä mediaa vastaan todennäköisesti pääty hyvin. Kuninkaallinen perhe noudattaa yleensä strategiaa, jonka mukaan se ottaa iskut vastaan ja vaikenee. Harryn jokainen reaktio todennäköisesti vain lisää bensaa liekkeihin.

Mielipidemittauksissa Meghaniin suhtautuu myönteisesti hieman alle puolet vastaajista.

Imagotappiota perhejoulusta

Kuninkaallinen perhe kokoontuu joulunviettoon Sandringhamin kartanoon Norfolkiin. Tänä vuonna joulupöydän tunnelma saattaa olla väkinäinen, sillä prinssi Andrew'n skandaali heittää juhlaan varjonsa. Tunnelmaa latistaa myös prinssi Harryn ja Meghanin aie matkustaa joulunviettoon Meghanin äidin luokse.

Virallisesti päätöksellä kerrotaan olevan kuningattaren tuki, mutta media on tullut toiseen tulokseen. Julkisuudessa on arvioitu, että matka on merkki pariskunnan halusta vähentää muutoinkin kuninkaallisia velvoitteita ja etääntyä muusta perheestä. On myös kerrottu, että kuningatar on huolissaan pariskunnan hyvinvoinnista ja on pettynyt joulunviettopäätöksestä.

Vaikka asiaa ei ääneen sanotakaan, on selvää, että 93-vuotiaalla kuningattarella ja hänen 98-vuotiaalla puolisollaan prinssi Philipillä ei ole enää montaa joulua edessään. Tässä valossa Harryn ja Meghanin päätös näyttäytyy itsekkäänä.

Julkinen sana vahtii tarkasti hovin jäseniä, sillä "firman" eli kuninkaallisen perheen odotetaan täyttävän joukon velvoitteita vastineeksi etuoikeutetusta asemastaan. Asemaan, johon kuuluu myös yhteistyö median kanssa, vaikka se ei mukavalta tuntuisikaan.