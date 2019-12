Britannian konservatiivipuolue johtaa yhä mielipidemittauksia noin 10 prosenttiyksiköllä – Johnson ja Corbyn kiistelivät brexitistä viimeisessä tv-väittelyssään

Britanniassa lähtölaskenta parlamenttivaaleihin on alkanut. Kyselyiden perusteella konservatiivit johtavat yhä 43 prosentilla, työväenpuolue on saamassa äänistä noin kolmanneksen ja liberaalidemokraatit 13 prosenttia torstaina pidettävissä vaaleissa.

Financial Timesin vaaliseuranta osoittaa, että sen jälkeen kun vaaleista päätettiin, konservatiivien noin 10 prosenttiyksikön johto työväenpuolueeseen on pysynyt samana.

Pääministeri Boris Johnson onnistui lokakuussa neljännellä yrittämällä saamaan tahtonsa ennenaikaisista vaaleista läpi parlamentissa. Brittiparlamentin alahuone hyväksyi selvin äänin 438–20 lakiesityksen, jonka mukaan britit käyvät uurnille 12. joulukuuta.

Brexit väittelyn keskiössä

Perjantaina Johnson ja pääoppositiopuolueen johtaja Jeremy Corbyn ottivat yhteen brexitistä viimeisessä tv-väittelyssään ennen vaaleja. Tasaväkiseksi kuvailtu väittely ei tarjonnut yllätyksiä.

Työväenpuolueen johtaja Corbynin mukaan hänen puolueensa veisi brexitin loppuun neuvottelemalla uuden erosopimuksen kolmessa kuukaudessa. Uudessa kansanäänestyksessä britit valitsisivat uuden erosopimuksen ja EU:ssa pysymisen välillä.

Pääministeri Johnson iski takaisin sanomalla, että hänellä on jo erosopimus ja hän aikoo käyttää sitä Britannian viemiseen ulos EU:sta tammikuun loppuun mennessä, jos hän voittaa vaalit.

Johnson arvosteli Corbynia toistuvasti siitä, että tämä ei ole sanonut selvästi, tukisiko Britannian lähtöä EU:sta.

Corbyn puolestaan piti epärealistisena Johnsonin suunnitelmia neuvotella ensi vuoden aikana kauppasopimukset sekä Yhdysvaltojen että Euroopan unionin kanssa.

Johnson pitää matalaa profiilia välttääkseen munauksia

Johnsonia on kritisoitu siitä, ettei hän esiinny yhtä monissa tv-väittelyissä kuin vastaehdokkaansa ja vastaa vain harvoihin toimittajien esittämiin kysymyksiin.

– Riskien välttäminen on ollut tunnusomaista konservatiivien kampanjalle. Pyritään välttämään munauksia ja vuoden 2017 virheitä ja haalimaan brexit-puolueen äänestäjiä, politiikan professori Will Jennings Southamptonin yliopistolta sanoo CNN:lle.

Jenningsin mukaan Johnson toimi täsmälleen samalla tavalla ollessaan ehdolla Lontoon pormestariksi, jolloin hän "piti matalaa profiilia ja antoi muiden mokata".

Mielikuva Johnsonista suosittuna poliitikkona ei kuitenkaan Jenningsin mielestä vastaa todellisuutta.

– Ainoa syy siihen, ettei hän toimi puolueen jarruna on, että hänellä on vastassaan johtajia, joiden suosio on vielä alhaisempi.

Johnson koki takaiskun perjantaina, kun kokenut Yhdysvalloissa työskennellyt brittidiplomaatti erosi tehtävästään ja kritisoi voimakkaasti hallitusta.

Brexit-lähettiläänä Britannian suurlähetystössä Washingtonissa työskennellyt Alexandra Hall ilmoitti erokirjeessään muun muassa, että brexitistä pyydetään välittämään viestejä, jotka eivät ole "täysin rehellisiä".

Lähteet: AFP, BBC,CNN