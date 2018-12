Britannian konservatiivipuolueen kansanedustajat äänestivät pääministeri Mayn luottamuksesta – äänestystulosta odotellaan myöhemmin illalla

Britanniassa konservatiivipuolueen parlamenttiryhmän äänestys pääministeri Theresa Mayn luottamuksesta on juuri päättynyt iltakymmeneltä. Äänestystulosta odotellaan myöhemmin illalla.

Juuri ennen äänestystä May kertoi puolueensa kansanedustajille aikovansa vetäytyä puolueen puheenjohtajan paikalta ennen seuraavia parlamenttivaaleja, jotka on tarkoitus pitää vuonna 2022.

Ennakkoarvioiden mukaan May näyttäisi selviävän luottamusäänestyksestä voittajana. Ennen äänestystä 174 konservatiivipuolueen kansanedustajaa oli ilmoittanut tukevansa Mayta, kun taas 34 oli sanonut julkisesti äänestävänsä häntä vastaan, kertoo BBC:n selvitys. Selviytyäkseen May tarvitsee taakseen 159 edustajaa.

Luottamusäänestystä halunneet konservatiiviedustajat katsovat, että May on vesittänyt sen brexitin, joka äänestäjille luvattiin kansanäänestyksessä 2016.

Oli äänestyksen tulos mikä tahansa, May luultavasti edustaa Britanniaa EU-maiden johtajien huippukokouksessa torstaina. Tosin tähän saattaa tulla muutos, jos May häviäisi äänestyksen. May on kutsuttu kokoukseen selostamaan muille jäsenmaille brexitin tilannetta.

"Aion kamppailla kaikin voimin"

May ilmoitti maanantaina lykänneensä parlamentin äänestystä brexit-sopimuksesta, kun hänelle oli käynyt selväksi, ettei se olisi mennyt läpi. Alun perin parlamentin piti päästä sanomaan sanansa sopimuksesta tiistaina.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi tiistaina, että nykyinen brexit-sopimusluonnos on paras ja ainoa mahdollinen eikä sitä enää avata. Saksan liittokansleri Angela Merkel piti tiistaina niin ikään mahdottomana sopimuksen avaamista uudelleen. Myös Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi, ettei EU:n ja Britannian brexit-sopimusta neuvotella uusiksi. Drian puhui Ranskan kansalliskokouksessa keskiviikkona.

May sanoi aiemmin keskiviikkona aikovansa tehdä kaikkensa voittaakseen luottamusäänestyksen.

– Aion kamppailla äänestyksessä kaikin voimin. Puolueen johtajan vaihtaminen olisi riski maamme tulevaisuudelle. Meillä ei ole varaa epävarmuuteen. Tässä on riskinä se, että brexit-neuvottelut annetaan työväenpuolueen käsiin, May sanoi pääministerin virka-asuntonsa ulkopuolella.

Mayn mukaan uuden johtajan pitäisi kumota tai lykätä Britannian EU-eroa.

"Perusasetelma ei muutu"

Jos May voittaa äänestyksen, häntä ei voida vuoteen haastaa konservatiivipuolueen johtajana. Jos hän ei voita äänestystä, puolueen johtajan paikasta tulee kilpailu, eikä May voi ottaa siihen osaa.

Jos May voittaa, mutta ei ylivoimaisesti, hän voi päättää vetäytyä puolueensa johdosta. Tällöin käynnistyisi kilvoittelu puolueen puheenjohtajuudesta, mutta May ei voisi olla siinä mukana.

Todennäköinen voitto luottamusäänestyksessä antaa Maylle ehkä lisää työrauhaa omassa puolueessa, mutta perusasetelmaa brexitistä se ei muuta, sanoo yliopistolehtori Mika Suonpää Turun yliopistosta. Enemmistö Britannian parlamentista vastustaa äänestyksen jälkeenkin Mayn ehdottamaa nykymuotoista sopimusta EU-erosta ja julistusta Britannian ja EU:n uudesta suhteesta.

– Sitä täytyisi saada jollain tavalla muutettua, Suonpää toteaa.