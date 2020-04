Britannian koronasankari "kapteeni Tom" täytti sata vuotta

Britanniassa koronaepidemian aikana maan uudeksi kansallissankariksi noussut sotaveteraani Tom Moore juhlii tänään satavuotissyntymäpäiväänsä. Merkkipäivää juhlistavat muun muassa kuninkaalliset ilmavoimat RAF legendaaristen toisen maailmansodan aikaisten hävittäjien Spitfiren ja Hurricanen ylilennolla.

"Kapteeni Tomina" tunnettu nestori ampaisi julkisuuteen aiemmin keväällä, kun hän halusi kerätä tuhat puntaa Britannian julkiselle terveydenhuollolle NHS:lle. Hän kertoi näin haluavansa kiittää aiemmin muun muassa syöpään saamastaan hoidosta.

Moore lupasi tehdä lahjoituksia vastaan sata kävelykierrosta puutarhassaan. Kun urakka oli lopussa, rahaa olikin kertynyt 29 miljoonaa puntaa eli noin 33 miljoonaa euroa.

Hieman myöhemmin Moore esiintyi vielä You'll Never Walk Alone -kappaleen levytyksessä yhdessä Michael Ballin ja NHS:n kuoron kanssa. Sen myötä kapteeni Tomista tuli 99-vuotiaana Britannian vanhin henkilö, joka on noussut popin listaykköseksi.

Yorkshiressa asuvan hyväntuulisen syntymäpäiväsankarin kerrottaan saaneen noin 125 000 onnittelukorttia Britanniasta ja eri puolilta maailmaa.