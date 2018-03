Britannian odotetaan pyytävän EU-mailta tukea Venäjän aggressioon

EU-maat keskustelevat tänään, ryhtyvätkö ne vastatoimiin Venäjää vastaan Salisburyn hermomyrkkyiskun takia. Britannian pääministerin Theresa Mayn odotetaan kertovan tutkimusten etenemisestä ja tapahtumista EU-huippukokouksessa Brysselissä.

Brittilehti Guardianin mukaan Britannia pyytäisi EU-maita karkottamaan vakoojiksi epäiltyjä diplomaatteja kuten se on itsekin tehnyt. Britannia on karkottanut 23 diplomaattia, joiden on epäilty vakoilevan Venäjälle.

EU-johtajat tuomitsivat ennen kokousta jyrkästi Salisburyn hermomyrkkyiskun entistä venäläisagenttia Sergei Skripalia vastaan. EU-maat antavat Venäjän vastuusta tänään yhteisen lausunnon.

– Olemme järkyttyneitä iskusta Salisburyssa. Viro tuomitsee iskun jyrkästi ja seisomme Britannian rinnalla, pääministeri Jüri Ratas kommentoi.

Varsinkin Ranska ja Saksa ovat ajaneet tiukempaa kirjausta Venäjän vastuusta. Maat julkaisivat aiemmin Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa kannanoton, jossa ne toteavat olevan hyvin todennäköisestä, että Venäjä oli vastuussa iskusta.

Tähän mennessä EU-maat ovat todenneet, että ne suhtautuvat äärimmäisen vakavasti Britannian arvioon Venäjän vastuusta.

Pääministeri Juha Sipilä odotti ennen kokousta, että kirjausta tullaan kiristämään. Uusista pakotteista ei hänen mukaansa ole puhuttu.

May ei valottanut ennen kokousta, minkälaisen tilannekatsauksen hän tulisi kollegoilleen antamaan.