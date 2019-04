Britannian oikeusistuin: Assange syyllistyi takuuehtojensa rikkomiseen

Britannian oikeus on todennut tietovuotaja Julian Assangen syylliseksi takuuehtojensa rikkomiseen. Oikeusistuimen mukaan Assange rikkoi ehtoja, jotka hänelle asetettiin, kun hän pääsi vapaaksi takuita vastaan vuonna 2012. Tapaus liittyy Ruotsissa Assangea vastaan nostettuihin syytteisiin.

Oikeus totesi Assangen syylliseksi vain tunteja hänen pidätyksensä jälkeen. Lontoon poliisi pidätti Assangen aikaisemmin tänään Ecuadorin suurlähetystöstä, missä Assange on majaillut usean vuoden ajan. Poliisin mukaan Ecuador oli perunut hänen turvapaikkansa. Assange on asunut lähetystössä aina vuodesta 2012.

Assangea voi odottaa Britanniassa vuoden vankeusrangaistus. Tuomio julistetaan myöhemmin.

Vuosien tuomio Yhdysvalloissa

Assange joutuu oikeuden eteen seuraavan kerran toukokuun alussa. Tuolloin oikeudessa käsitellään Yhdysvaltain luovutuspyyntöä. Yhdysvaltain oikeusministeriö on kertonut, että Assangea syytetään salaliitosta ja pyrkimyksistä murtautua viranomaisten tietojärjestelmiin.

Assangea odottaisi Yhdysvalloissa viiden vuoden vankeusrangaistus. Syytteet liittyvät vuoden 2010 massiiviseen tietovuotoon, kun Wikileaks-sivusto julkaisi satojatuhansia Yhdysvaltain viranomaisten dokumentteja, jotka paljastivat arkaluonteisia tietoja Irakin- ja Afganistanin-sodista.

YK:n ihmisoikeusasiantuntija on puolestaan ilmaissut huolensa Assangen ihmisoikeuksista. YK:n asiantuntijan Agnes Callamardin mukaan Ecuador on altistanut Assangen vakaville ihmisoikeuksien loukkauksille perumalla hänen turvapaikkansa.

Callamardin mukaan Ecuador on toimillaan aiheuttanut sen, että Assangen luovutus Yhdysvaltoihin on askeleen lähempänä.

Australia haluaa tavata kansalaisensa

Ecuadorin presidentti Lenin Moreno kommentoi aiemmin tänään, että Assangea ei olla karkottamassa sellaiseen maahan, jossa on käytössä kuolemanrangaistus.

- Olen pyytänyt Britanniaa takaamaan, että herra Assangea ei luovuteta mihinkään sellaiseen maahan, jossa häntä voitaisiin kiduttaa tai jossa häntä uhkaisi kuolemanrangaistus. Tämän Britannian hallitus on vahvistanut kirjallisesti, Moreno sanoi sosiaaliseen mediaan toimittamallaan videolla.

Australia on pyytänyt diplomaateilleen oikeutta tavata Assange, joka on Australian kansalainen. Australian mukaan on varmaa, että Assangeen kohdistuvat oikeustoimet tapahtuvat Britanniassa.

Britannian pääministeri Theresa May otti kantaa Assangen pidätykseen ja kiitti Ecuadoria yhteistyöstä.

– Britanniassa kukaan ei ole lain yläpuolella, May totesi.

Raiskaus halutaan uudelleen käsittelyyn Ruotsissa

Ruotsissa Assangen epäilty raiskaustapaus halutaan uudelleen esille. Assangea raiskauksesta syyttäneen naisen asianajaja sanoi tekevänsä kaiken voitavansa, jotta tutkintaa jatketaan ja Assange tullaan luovuttamaan Ruotsiin.

– Tulemme tekemään kaiken voitavamme, jotta saamme syyttäjän avaamaan uudelleen tutkinnan. Haluamme, että Assange karkotetaan Ruotsiin ja pannaan syytteeseen raiskauksesta. Niin kauan kuin rikos ei ole vanhentunut, päämiehelläni on toivoa hyvityksestä, sanoi asianajaja Elisabeth Massi Fritz.

Tapauksen tutkinta lopetettiin vuonna 2017, koska syyttäjä katsoi, ettei edellytyksiä viedä tutkintaa eteenpäin enää ollut. Raiskausepäily olisi vanhentunut vasta vuonna 2020.

Assangea epäiltiin useista seksuaalirikoksista, jotka tapahtuivat Ruotsissa elokuussa 2010. Muut tapaukset ovat jo vanhentuneet.

"Sananvapauden synkkä hetki"

Tietovuotaja Edward Snowden kommentoi Assangen pidätystä "sanavapauden mustaksi hetkeksi".

– Kuvat Ecuadorin suurlähettiläästä kutsumassa Britannian salaista poliisia suurlähetystöön tulevat päätymään, halusimmepa tai emme, historian kirjoihin. Assangen arvostelijat saattavat hurrata, mutta sanavapaudelle tämä on synkkä hetki, Snowden kirjoitti Twitterissä.

Ecuadorin ex-presidentti Rafael Correa puolestaan haukkui maan nykyistä presidenttiä Morenoa Assangen pidätyksen vuoksi suoraan petturiksi.

– Moreno on korruptoitunut, mutta se, mitä hän nyt meni tekemään, on rikos ihmisyyttä vastaan, jota ei tulla unohtamaan, Correa kirjoitti Twitterissä.

Correa nimitteli samalla Morenoa "kurjaksi hulttioksi". Moreno on Correan entinen varapresidentti.

Venäjän mukaan Assangen pidättäminen on vastoin demokraattisia oikeuksia.

– "Demokratian" käsi kuristaa vapauden, sivalsi ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova Facebookissa. Presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov puolestaan vaati Assangen demokraattisten oikeuksien kunnioittamista.

Peskov ei kuitenkaan vastannut toimittajien kysymykseen siitä, onko Venäjä valmis myöntämään turvapaikan Assangelle.

Wikileaks varoitti häädöstä viikkoa aiemmin

Tietovuotosivusto Wikileaks ilmoitti viikko sitten Ecuadorin aikovan poistaa Assangen Lontoon-suurlähetystöstään. Wikileaksin nimettömän ecuadorilaislähteen mukaan Assangen pidättämisestä olisi sovittu Britannian kanssa.

Wikileaks kertoi tuolloin, että Assange aiotaan poistaa "tuntien tai päivien sisällä". Ennustuksen toteutumiseen kului lopulta viikko.

Ecuadorin ulkoministeri Jose Valencia kertoi vielä tuolloin Twitterissä Wikileaksin levittämien huhujen olevan perättömiä.

– Hallitus ei kommentoi vailla pohjaa olevia huhuja, jotka ovat sitä paitsi loukkaavia. Ecuador tekee päätöksensä muista valtioista riippumatta, Valencia kirjoitti.

Ecuador on jo pidemmän aikaa osoittanut ärtymystä Assangea kohtaan. Presidentti Morenon mukaan lähetystössä vuosia oleskellut Assange on toistuvasti rikkonut hänen kanssaan tehtyjä sopimuksia.