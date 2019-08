Britannian pääministeri Boris Johnson tapasi Macronin – Johnson painotti haluavansa brexit-sopimuksen

Britannian pääministeri Boris Johnson painotti tapaamisessaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa, että hän todellakin haluaa brexit-sopimuksen.

– Haluan tehdä tämän täysin selväksi ranskalaisille ja teille Macron, että minä tietenkin tahdon sopimuksen. Uskon, että voimme saada sopimuksen ja hyvän sopimuksen, hän sanoi.

Johnson kertoi rohkaistuneensa Berliinissä käymistään keskusteluista yhteisten liittolaisten kanssa.

– Tiedän, että energialla, luovuudella ja soveltamisella voimme löytää ratkaisun eteenpäin.

Johnson lisäksi sanoi, että oli kiinnostavaa kuulla myönteisiä ajatuksia, joilla backstop-vaihtoehdon korvaaminen voidaan tehdä. Niin sanotun backstopin tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä vielä brexitin jälkeenkin, ja Johnson vastustaa sitä.

"Emme saa aikaan 30 päivässä erosopimusta, joka on hyvin erilainen kuin nykyinen"

Macron kuitenkin sanoi tiedotustilaisuudessa, että Britannian EU-eron backstop-vaihtoehdon pääpiirteet ovat välttämättömiä.

Macronin mukaan brexit-sopimuksen pääpiirteet eivät ole vain teknisiä rajoituksia tai juridista suukopua, vaan aitoja ja välttämättömiä takuita, joilla säilytetään vakaus Irlannissa ja yhtenäisyys markkinoilla.

Macronin mukaan Britannian mahdollisen uuden erosopimuksen pitää olla hyvin samankaltainen kuin nykyisen, jotta se voidaan hyväksyä.

– Emme saa aikaiseksi 30 päivässä erosopimusta, joka on hyvin erilainen nykyisen kanssa, Macron sanoi.

Macron kertoi yhtyvänsä Saksan liittokansleri Angela Merkelin ajatukseen siitä, että Britannialla pitää olla vaihtoehto backstop-ratkaisulle 30 päivässä. Hän kuitenkin ampui alas ajatuksen, että tämä pitäisi laskea uudeksi aikatauluksi. Hänen mukaansa on mahdotonta odottaa lokakuun loppuun ennen kuin voidaan päättää, voidaanko kova brexit välttää.

– Mitä Angela Merkel sanoi eilen, on todella paljon linjassa sen kanssa, mitä olemme keskustelleet hyvin alusta asti ja se on se, että me tarvitsemme selkeyttä 30 päivässä.

– Uskon, että se käy yksiin myös pääministeri Johnsonin kanssa. Kukaan ei odota lokakuun 31. päivään asti löytääkseen oikein ratkaisun.

Macron uskoo, että viisaan ratkaisun pitäisi löytyä 30 päivässä, jos molemmilla puolilla on hyvää tahtoa.