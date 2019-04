Britannian pääministeri May aikoo pyytää brexitin lykkäystä kesäkuun loppuun

Britannian pääministeri Theresa May aikoo pyytää brexitin lykkäämistä kesäkuun loppuun, kertoo pääministerin edustaja.

May on kirjoittanut asiasta kirjeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskille.

Media on aiemmin uutisoinut, että Tusk olisi valmis antamaan vuoden lisäaikaa brexitille. AFP:n lähteen mukaan Tuskin on määrä esittää asia tänään EU:n jäsenmaille.

BBC:n mukaan Tuskin suunnitelmaan kuuluu, että Britannia saisi lähteä EU:sta myös aiemmin, mikäli maan parlamentti hyväksyy EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen. Myös EU-johtajien tulisi hyväksyä asia ensi viikon tapaamisessaan.

EU-vaalit tulossa Britanniaan?

Britannian on ollut määrä erota EU:sta viikon kuluttua 12. huhtikuuta, mutta maan parlamentti ei ole hyväksynyt neuvoteltua erosopimusta.

Jos Britannia on EU:n jäsen vielä EU-parlamenttivaalien aikaan toukokuun lopussa, tarkoittaa se, että Britannian on pidettävä EU-vaalit ja lähetettävä edustajia EU-parlamenttiin.

Pääministeri May on kuvannut EU-vaalien järjestämistä "mahdottomaksi ajatukseksi". Hän on kamppaillut aikaa vastaan yrittäessään epätoivoisesti saada tukea sille, että erosopimusehdotus saataisiin parlamentin alahuoneen äänestettäväksi neljännen kerran. Sopimukseton ero olisi epäedullinen sekä EU:lle että Britannialle.

Britanniassa vaaliviranomaiset ovat myös ryhtyneet kaikessa hiljaisuudessa varaamaan kouluja ja muita julkisia tiloja EU-parlamenttivaalien äänestyspaikoiksi. Myös miljoonista äänestyslipuista on tehty alustavia tilauksia, vaikka lopullista varmuutta vaalien järjestämisestä ei vielä ole.