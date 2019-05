Britannian pääministeri May erotti puolustusministerin Huawei-vuodon takia

Britannian pääministeri Theresa May erotti puolustusministeri Gavin Williamsonin keskiviikkona. Eroa edelsi tutkinta uutisvuodosta, jonka mukaan Britannia sallisi ehdollisesti kiinalaisen teknologiajätin Huawein rakentaa Britanniaan 5g-mobiiliverkon.

May on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen Williamsonille. Mayn mukaan tutkinnassa on vakuuttavia todisteita siitä, että puolustusministeri on vastuussa luvattomista paljastuksista, jotka koskevat kansallisen turvallisuuden neuvoston kokousta 23. huhtikuuta.

– Ei ole ilmennyt mitään muuta uskottavaa versiota tapahtumista, joka selittäisi tämän vuodon, May lisäsi kirjeessä.

Arvelut siitä, kuka on vuotanut 5g-verkkoa koskevia tietoja, on viime aikoina ravisuttanut Britannian muutenkin sirpaleista hallitusta.