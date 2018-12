Britannian pääministeri May selvisi konservatiivipuolueensa luottamusäänestyksestä

Theresa May pitää kiinni asemastaan Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajana ja Britannian pääministerinä. May on voittanut oman puolueensa luottamusäänestyksen luvuin 200–117.

Puolueen kapinallissiiven edustajat halusivat syrjäyttää Mayn puolueen johdosta, koska katsoivat hänen vesittäneen sen brexitin, joka äänestäjille luvattiin kansanäänestyksessä 2016.

May tarvitsi suljetussa lippuäänestyksessä taakseen yli puolet konservatiivien kansanedustajista eli 158 ääntä. Vaikka tuo raja ylittyi varsin selvästi, merkitsee äänestystulos silti sitä, että Mayn asema puolueessa on heikentynyt. Toisaalta häntä ei voida nyt vuoteen haastaa konservatiivipuolueen johtajana.

Aiemmin keskiviikkona May kertoi aikovansa kamppailla äänestyksessä kaikin voimin. Hänen mukaansa puoluejohtajan vaihtaminen olisi riski Britannian tulevaisuudelle. Juuri ennen äänestystä May kertoi puolueensa kansanedustajille aikovansa vetäytyä puolueen puheenjohtajan paikalta ennen seuraavia parlamenttivaaleja, jotka on tarkoitus pitää vuonna 2022.

BBC:n mukaan May kommentoi keskiviikkoillan äänestyksen jälkeen, että on kuullut häntä vastaan äänestäneiden kansanedustajien huolenaiheita ja aikoo taistella torstaina Brysselissä saadakseen muutoksia brexit-sopimukseen.

Mayn äänekkäimpiin vastustajiin kuuluva konservatiivien kansanedustaja Jacob Rees-Mogg puolestaan sanoi, että tulos oli pääministerille surkea, ja kehotti häntä eroamaan.

Punta vahvistui Maylle myönteisen äänestystuloksen seurauksena.

Perusasetelma pysyy samana

Konservatiivien riveissä on jo pidempään kytenyt kapinaa Maytä vastaan. Pääministerin vastustajat päättivät järjestää luottamusäänestyksen nyt, pari päivää sen jälkeen kun May oli ilmoittanut lykkäävänsä parlamentin äänestystä EU:n kanssa neuvottelemastaan brexit-sopimuksesta.

Tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että nykymuotoinen brexit-sopimus ei mene parlamentissa läpi, eikä Mayn voitto luottamusäänestyksessä muuta tätä perusasetelmaa. Sopimusta vastustavat opposition edustajien lisäksi myös monet konservatiiviedustajat. Alun perin parlamentin piti päästä sanomaan sanansa sopimuksesta tiistaina.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi tiistaina, että nykyinen brexit-sopimusluonnos on paras ja ainoa mahdollinen eikä sitä enää avata. Saksan liittokansleri Angela Merkel piti tiistaina niin ikään mahdottomana sopimuksen avaamista uudelleen.