Britannian pääministeri May väistymässä kesäkuun brexit-äänestyksen jälkeen

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut asettaa aikataulun hänen seuraajansa valitsemiseksi kesäkuun alussa pidettävän brexit-äänestyksen jälkeen, kertovat brittiviestimet.

Guardianin haastattelemien konservatiiviedustajien mukaan May on hyväksynyt, että hänen on erottava, ellei hänen neuvottelemansa erosopimus mene läpi parlamentin äänestyksessä kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

May on aiemmin luvannut astua syrjään, jos parlamentti ensin hyväksyy hänen erosopimuksensa. Parlamentti on tyrmännyt sopimuksen jo kolmesti.

Mayn syrjäyttämisestä on huhuttu Britanniassa jo pidemmän aikaa brexit-neuvottelujen pitkittymisen takia. Eilen entinen ulkoministeri Boris Johnson vahvisti pyrkivänsä pääministeriksi, kun paikka avautuu.

May tapasi eilen kovan brexit-linjan konservatiiviedustajia, jotka vaativat häntä ilmoittamaan lähtöpäivästään. Ryhmää johtavan Graham Bradyn mukaan tapaamisessa sovittiin, että osapuolet sopivat heti brexit-äänestyksen jälkeen aikataulusta Mayn seuraajan valitsemiseksi. Bradyn mukaan näin toimitaan riippumatta äänestyksen tuloksesta.

Guardianin mukaan May pitää edelleen toivoa yllä, että erosopimus menisi neljännellä yrittämällä läpi, jolloin hän voisi seurata hyväksymisprosessin loppuun ennen eroaan.

Pääministerin kanslia on jo aiemmin antanut ymmärtää, että kesäkuun ensimmäisellä viikolla pidettävä äänestys on Mayn jatkon kannalta ratkaiseva.

Viikko on poliittisesti merkittävä myös siksi, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin on määrä vierailla silloin Britanniassa.