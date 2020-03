Britannian pääministeri ja Espanjan pääministeri varoittivat kansalaisiaan – Sanchez: Erittäin koviin aikoihin varauduttava"

Pääministeri Boris Johnson varoittaa brittejä koronavirusepidemian kiihtymisestä. Hän vertasi Britannian tilannetta Italiaan ja sanoi, että Britannia on vain pari kolme viikkoa Italiasta jäljessä. Hän huomautti, että Italialla on erinomainen terveydenhoitojärjestelmä, mutta silti lääkärit ja sairaanhoitajat musertuvat työtaakkaansa.

Johnson vetosi suurimmassa vaarassa oleviin 1,5 miljoonaan ihmiseen, jotta nämä pysyisivät kotona 12 viikkoa.

Britanniassa koronatartunta on todettu noin 5 000 ihmisellä. Kuolonuhreja on 233.

Maassa kiistellään siitä, ottavatko britit koronavaroitukset riittävän vakavasti vai pitäisikö hallituksen määrätä tiukemmista rajoituksista.

Espanjassa kymmeniätuhansia lisätyöntekijöitä kutsuttu apuun

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on varoittanut espanjalaisia edessä olevista vaikeista ajoista.

– Meidän täytyy valmistautua henkisesti edessä oleviin erittäin koviin päiviin, Sanchez sanoi televisiopuheessa.

Espanja ryhtyi lauantaina lisätoimiin epidemian vastaisessa taistelussa. Terveydenhuollon avuksi kutsuttiin kymmeniätuhansia lisätyöntekijöitä, joiden joukossa on muun muassa eläkkeellä olevia lääkäreitä ja hoitajia. Myös tilapäissairaaloiden pystytystä kiirehdittiin.

Espanjassa on todettu jo noin 25 000 koronavirustartuntaa. Kuolleita on yli 1 300. Tilanne on Euroopassa pahempi vain Italiassa.

Espanjan terveysministeriön mukaan epidemia koettelee kovimmin Madridin seutua.

– Tapausten määrä nousee, ja kasvu jatkuu tulevina päivinä, ministeriön tiedottaja Maria Jose Sierra varoitti.

Kukaan ei hänen mukaansa tiedä, milloin epidemian huippu koetaan.

Kuolleista useimmat iäkkäitä, myös nuoria sairaalahoidossa

Espanjan kuolonuhreista suurin osa yli 70-vuotiaita ja erityisesti yli 80-vuotiaita.

– Lähes 70 prosenttia tehohoidossa olevista on yli 60-vuotiaita, tiedottaja Maria Jose Sierra kertoi.

Toisaalta sairaalahoidossa on myös alle 20-vuotiaita. Heidän osuutensa on tiedottajan mukaan 1–2 prosenttia.

Espanja on määrännyt noin 46 miljoonaa ihmistä pysyttelemään kotosalla. Ulos saa mennä vain, jos kyse on tärkeistä työtehtävistä, ruokakaupassa käymisestä tai terveydenhoidollisista syistä. Myös koiran ulkoilutus sallitaan.

Sotilaita on komennettu desinfioimaan juna-asemia ja lentokenttiä. He avustavat myös pulassa olevia iäkkäitä ihmisiä.

Madrid ja Barcelona ilmoittivat loppuviikosta näyttelyhalleihin pystytettävistä tilapäissairaaloista. Esimerkiksi Madridissa paikalliseen suuren konferenssikeskukseen on tarkoitus tulla 5 500 sairaansijaa, osa niistä tehohoitoa tarvitseville. Toimella varaudutaan siihen, että sairaalahoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy.