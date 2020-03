Britannian pääministeri saa kritiikkiä liian löysästä suhtautumisesta koronavirukseen

Britanniassa on vahvistettu tänään 342 uutta koronavirustartuntaa, kertovat maan terveysviranomaiset.

Uusien tapausten myötä tartuntojen määrä nousee yli tuhanteen. Vahvistettuja tartuntoja on todettu maassa nyt 1 140.

Tähän mennessä 21 ihmistä on menehtynyt viruksen aiheuttamaan tautiin Britanniassa.

Britannian pääministeri Boris Johnsonia on kritisoitu liian kevyestä suhtautumisesta koronavirukseen. Britanniassa ei ole peruttu massatapahtumia tai suljettu kouluja.

Hallituksen strategiana on ollut kasvattaa väestön immuniteettia eikä kaikkia mahdollisia tartuntoja ole pyritty torjumaan.

Linjauksen taustalla on ajatus, että valtaosa väestöstä saa taudin lievänä. Linjaus on kuitenkin saanut kritiikkiä esimerkiksi riskiryhmien asettamisesta vaaraan.

WHO kritisoi Britanniaa

Muun muassa Maailman terveysjärjestön WHO:n edustaja Margaret Harris on arvostellut Britannian valitsemaa toimintatapaa.

– Emme tunne tätä virusta tarpeeksi hyvin. Se ei ole ollut väestössä tarpeeksi kauan, jotta tietäisimme, mitä se tekee immuunisuojan kannalta -- voimme keskustella teorioista, mutta nyt meillä on edessämme tilanne, jossa meidän täytyy toimia, hän sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Johnsonin uskotaankin pian tiukentavan linjaansa. Johnsonin mukaan Britannia valmistautuu pian kieltämään joukkokokoontumiset.

Brittimedialle puhuneiden nimettömien hallituslähteiden mukaan maa valmistelee myös poikkeustilan käyttöönottoa tulevalla viikolla.

Päätös perua joukkokokoontumiset voisi johtaa esimerkiksi Wimbledonin tennisturnauksen perumiseen.

Korona havaittiin vauvalla

Lontoossa vastasyntyneellä vauvalla on todettu koronavirus, kertoo brittilehti Guardian. Lapsen äidillä on myös koronavirustartunta, joka todettiin vasta synnytyksen jälkeen.

Varmaa tietoa ei ole siitä, onko lapsi saanut viruksen kohdussa vai synnytyksen aikana. Vauva ja äiti saavat yhä hoitoa sairaalassa. Heidän voinnistaan ei ole annettu julkisuuteen tietoa.

Ei ole tarkassa tiedossa, miten vaarallinen koronavirus voi olla raskaana oleville tai kohdussa oleville lapsille.

Myös Kiinassa on aiemmin raportoitu koronavirus vastasyntyneellä vauvalla, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Espanjan tartunnat räjähdysmäisessä nousussa

Espanjassa on todettu 1 500 uutta koronavirustartuntaa päivän aikana. Maasta on nyt löydetty yhteensä pitkälti yli 5 700 tartuntaa. Määrä on toiseksi suurin Euroopassa heti Italian jälkeen.

Espanjan uskotaan julistavan maahan poikkeustilan vielä tänään, jotta viruksen vastaiseen taisteluun saadaan lisää resursseja. Uuteen koronavirukseen on tähän mennessä kuollut 136 ihmistä Espanjassa.

Pääministeri Pedro Sanchezin on määrä puhua ylimääräisessä hallituksen kokouksessa kello 17 Suomen aikaa. Hänen odotetaan tuolloin ilmoittavan poikkeustilasta sekä uusista liikkumisrajoituksista.

Koronatartuntojen määrä Espanjassa on kymmenkertaistunut vajaassa viikossa. Tilanne on pahin maan pääkaupungin Madridin ympäristössä, missä on raportoitu liki 3 000 tartuntaa. Madridin viranomaiset ovat muun muassa määränneet kaikki sellaiset liikkeet suljettaviksi, joiden toiminta ei ole välttämätöntä.

El Pais -sanomalehden mukaan Espanja kielsi myös lauantai-iltapäivällä kaiken muun paitsi välttämättömän liikkumisen. Muun muassa töissä käynti ja ruoan ostaminen ovat yhä sallittua, mutta muu liikkuminen kielletään.