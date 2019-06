Britannian pääministerikisassa on koko ajan ollut yksi nimi ylitse muiden. Lontoon entinen pormestari, Theresa Mayn hallituksen entinen ulkoministeri ja yksi EU-erokampanjan näkyvimmistä nimistä, Boris Johnson, markkinoi itseään poliitikkona, jollaisen sekä Britannia tarvitsee päästäkseen viimein irti EU:sta että konservatiivipuolue haluaa johtoonsa pelastaakseen itsensä turmiolta.

Torstai-illan äänestyksessä Johnson pyyhki vastustajillaan pöytää keräämällä puolueen kansanedustajilta yhteensä enemmän ääniä kuin kaksi muuta jäljellä ollutta ehdokasta, ulkoministeri Jeremy Hunt ja ympäristöministeri Michael Gove. Vastustajaksi finaalikierrokselle jäi Hunt, ja kaksikosta voittajan valitsee puolueen jäsenistö postiäänestyksellä. Tulos julkistetaan 22. heinäkuuta alkavalla viikolla.

Kaikkien sydämiä Johnson ei ole sulattanut. Hänen populistista retoriikkaansa on arvosteltu ja kykyjä kyseenalaistettu, eikä hänellä tiettävästi ole yhtään sen yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa EU-eron toteuttamiseen kuin muillakaan. Hän on kuitenkin kerännyt tukea konservatiivikollegoiltaan, jotka pelkäävät brexit-hullunmyllyn johtavan lopulta uusiin vaaleihin – jonka konservatiivit voisivat hävitä.

Johnsonin fanien mielestä tällä on karismaa, persoonaa ja kansallista tunnettuutta, joilla voidaan pärjätä Jeremy Corbynin johtamaa työväenpuoluetta sekä Nigel Faragen brexit-puoluetta vastaan. EU-eroa ajavan kampanjan johtajana vuoden 2016 kansanäänestyksen alla toiminut ja Lontoon pormestarina suosiota kerännyt Johnson on todistanut saavansa ääniä muiltakin kuin konservatiivipuolueen ydinkannattajilta.

Monen kohun mies

Johnsonin taustalla on monenlaisia kohuja. Hän on muun muassa sanonut kasvonsa peittäneiden musliminaisten näyttävän postiluukuilta ja puhunut homoista väheksyvästi. Lisäksi hänen uhkauksensa irrottaa Britannia EU:sta ilman sopimusta on saanut monet yritykset pelkäämään mahdollisia taloudellisia seurauksia.

Diplomaatit pitävät Johnsonia opportunistina, vaikka piirre ei välttämättä ole tulevissa taistoissa haitaksi. Entinen Maailman kauppajärjestön WTO:n pääjohtaja, Johnsonin perhetuttava Pascal Lamy kertoi uutistoimisto AFP:lle, ettei Johnsonilla näytä olevan vakaata kantaa brexitin toteuttamiseen.

– Ainoa asia, johon Boris Johnson uskoo, on Boris Johnson, hän sanoi.

Itseluottamusta on ilmeisesti riittänyt lapsesta asti. Johnsonin sisko Rachel on kertonut, että jo pienenä veli halusi tulla "maailman kuninkaaksi".

Ensimmäisen kerran Johnson pyrki puolueen johtoon brexit-kansanäänestyksen jälkeen. Hän kuitenkin perui osallistumisena, kun Michael Gove ilmoittautui mukaan kisaan.

Tällä kertaa Johnson on pyrkinyt kartuttamaan tukeaan parlamentin alahuoneessa. Julkisten esiintymisten rajoittaminen on auttanut häntä pysymään erossa möhlimisistä, jotka ovat tähän asti määritelleet hänen uraansa.

Huonoin ulkoministeri sitten sotien?

New Yorkissa vuonna 1964 syntynyt Johnson on koko nimeltään Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Hän on opiskellut Britannian eliittikouluissa ja työskennellyt toimittajana sanomalehti Timesissa. Pesti Timesissa päättyi, kun Johnson jäi kiinni itse keksityistä sitaateista.

Myöhemmin Johnson työskenteli Daily Telegraphin kirjeenvaihtajana Brysselissä. Tuolloin hän levitti monenlaisia myyttejä esimerkiksi EU-regulaatiosta.

Sittemmin Johnson keräsi mainetta muun muassa esiintymällä vieraana Britannian Uutisvuoto-ohjelmassa (Have I Got News For You).

Parlamenttiin hän pääsi vuonna 2001. Hän toimi ministerinä varjohallituksessa mutta sai potkut jäätyään kiinni valehtelusta. Skandaalit eivät kuitenkaan estäneet hänen nousuaan Lontoon pormestariksi ensin vuonna 2008 ja jälleen vuonna 2012.

Parlamenttiin Johnson palasi vuonna 2015, jolloin hän lupasi vastustaa Heathrow'n lentokentän laajentamista. Ulkoministerinä hän ei kuitenkaan osallistunut tärkeään äänestykseen asiasta, sillä hän oli tuolloin matkalla Afganistanissa.

Noustuaan pääministeriksi Theresa May teki Johnsonista ulkoministerin. Hän jätti pestin itse kiukustuttuaan Mayn brexit-strategiaan. Johnsonin erottua ajatushautomo Chatham House kutsui tätä Britannian huonoiten onnistuneeksi ulkoministeriksi koko sotien jälkeisenä aikana.