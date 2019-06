Britannian pääministerikisa käydään Johnson vastaan Hunt

Britannian seuraava pääministeri on joko Boris Johnson tai Jeremy Hunt. Johnson on Lontoon entinen pormestari, entinen Theresa Mayn hallituksen ulkoministeri ja yksi maan näkyvimmistä EU-eron kannattajista, ja Hunt puolestaan on nykyinen ulkoministeri.

Puoluejohtaja- ja pääministeriehdokkaat on karsittu kisasta äänestyksissä yksi kerrallaan siten, että konservatiivikansanedustajat äänestävät suosikkiehdokastaan harvenevasta joukosta. Tänään kisasta putosivat ensin sisäministeri Sajid Javid ja sitten ympäristöministeri

Michael Gove. Johnson on ollut ykkösenä kaikissa äänestyksissä.

Lopullisen voittajan valitsevat konservatiivipuolueen 160 000 jäsentä äänestämällä. Voittajan nimi julkistetaan 22. heinäkuuta alkavalla viikolla.

Pääministerin paikka tuli auki, kun May ilmoitti jättävänsä tehtävänsä sekä hallituksen että puolueen johdossa. Mayn seuraajasta tulee siis paitsi puolueen johtaja myös koko maan pääministeri.

May perusteli eroaan sillä, ettei ole onnistunut toteuttamaan EU-eroa suunnitellussa aikataulussa. Vielä on epäselvää, miten ja millä aikataululla ero todella tapahtuu ja millä reseptillä uusi pääministeri sen aikoo toteuttaa.