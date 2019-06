Britannian pääministeripelissä riittää ehdokkaita, mutta ei todellisia vaihtoehtoja – "brexiteerien" rintaman rikkoo yksi EU-jäsenyyden puolustaja

Britannian pääministeri Theresa May on eroamassa sekä pääministerin että konservatiivipuolueen puheenjohtajan tehtävistä tulevana perjantaina. May kuitenkin jatkaa virkaa tekevänä pääministerinä siihen asti, että hänen seuraajansa saadaan valituksi.

Puolueen odotetaan käynnistävän uuden puheenjohtajan valintamenettelyn heti ensi viikolla. Uuden puheenjohtajan nimen pitäisi olla selvillä heinäkuun loppuun mennessä.

Uusi puheenjohtaja on myös Britannian seuraava pääministeri, ellei hän kaadu mahdollisessa parlamentin luottamusäänestyksessä. Tällöin maa ajautuisi todennäköisesti ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin.

Konservatiiveilla on nykyisessä parlamentin alahuoneessa 313 paikkaa 650:sta eli pelkät oman puolueen äänet eivät riittäisi luottamusäänestyksessä.

Luottamusäänestykseen päätyminen riippuu täysin siitä, miten hyvin uusi pääministeri onnistuu myymään oman brexit-agendansa parlamentille, arvioi Stratfor-tutkimuslaitos.

Puheenjohtajaehdokkaita on ilmaantunut jo pitkälti toistakymmentä. Ehdokkaat ovat kautta linjan Britannian EU-eron kannattajia: näkemykset eroavat lähinnä vain sen suhteen, pitäisikö eroneuvotteluja jatkaa olemassa olevan erosopimuksen pohjalta vai pitäisikö pyrkiä kokonaan uuteen sopimukseen. EU on viestittänyt toistuvasti, että se ei ole valmis kumpaankaan vaihtoehtoon.

Sopimuksetonta EU-eroa ei haluta, mutta pääosa ehdokkaista on ilmoittanut, että lokakuun lopussa Britannia joka tapauksessa irrottautuu EU:sta – joko sopimuksella tai ilman sopimusta.

Esimerkiksi Andrea Leadsom, Mayn kabinetin entinen ympäristöministeri, on esittänyt yksityiskohtaisen toimintaohjelman sopimuksettoman brexitin toteuttamiseksi.

Muutamat ehdokkaat ovat jarrutelleet puheita kovasta brexitistä. Esimerkiksi ympäristöministeri Michael Gove on ehdottanut brexitin lykkäämistä vuoden 2020 loppuun asti "murskaeron" välttämiseksi.

Entinen terveysministeri Matt Hancock on puolestaan todennut, ettei sopimukseton ero ole mikään todellinen vaihtoehto, koska se "ei tule koskaan menemään läpi" parlamentissa.

Sunnuntaina konservatiivien puheenjohtajakisaan ilmoittautui myös ensimmäinen EU:hun jäämistä kannattava ehdokas. Theresa Mayn hallituksen tiede- ja tutkimusministerinä toiminut Sam Gyimah vaatii maahan uutta brexit-kansanäänestystä.

Ghanalaistaustainen Gyimah on kuitenkin omassa puolueessaan aivan sivuraiteella. Johtavat ehdokkaat ex-ulkoministeri Boris Johnsonista sisäministeri Sajid Javidiin asti ovat tyrmänneet täysin ajatuksen toisesta kansanäänestyksestä.

– Lainaten erästä suurta brittiläistä pääministeriä, joka tiesi miten komission kanssa asioidaan: Ei, ei ja ei, Javid totesi siteeraten Margaret Thatcheria.

Ehdokkaiden pudotuspeli alkaa kesäkuun puolivälissä. Siihen pääsevät mukaan ne ehdokkaiksi ilmoittautuneet, jotka ovat saaneet taakseen vähintään kaksi puolueen parlamentaarikkoa.

Parlamenttiryhmä aloittaa tuolloin äänestykset, joista jokaisessa pudotetaan yksi vähiten ääniä saanut ehdokas pois. Kun jäljellä on vain kaksi ehdokasta, asia siirtyy puolueen jäsenäänestykseen, jossa on noin 120 000 äänioikeutettua.

Vedonlyöntitoimistojen suosikki on Boris Johnson, mutta maltillisempi Michael Gove on yhtä selvä kakkonen. Kolmossijaa pitää Andrea Leadsom.

Myös ehdokkaiden takana olevien parlamentaarikkojen määriä lasketaan jo kuumeisesti. Reilut 190 vuotta ilmestyneen konservatiivisen The Spectator -lehden vakituisen blogikirjoittajan mukaan Goven takana olisi 25 parlamentin jäsentä ja Johnsonin takana 24. Kolmoseksi yltäisi nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt 21 tukijalla.

Sen sijaan paljon esillä olleella Andrea Leadsomilla olisi parlamenttiryhmässä vain kaksi varmaa tukijaa ja uutta brexit-kansanäänestystä ajavalla Sam Gyimahilla ei yhtäkään.